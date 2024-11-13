https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html

СК завел дело против боевиков ВСУ, обстрелявших авто в Курской области

СК завел дело против боевиков ВСУ, обстрелявших авто в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024

СК завел дело против боевиков ВСУ, обстрелявших авто в Курской области

Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских боевиков, обстрелявших машину с мирным жителем в августе в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:53

2024-11-13T12:53

2024-11-13T12:53

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских боевиков, обстрелявших машину с мирным жителем в августе в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 12 августа боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники, находясь в населенном пункте Гирьи Курской области, используя бронетранспортер с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом, открыли огонь по легковому автомобилю, в котором находился мирный житель. Отмечается, что в результате мирный житель был ранен, а автомобиль полностью уничтожен. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению преступления.

https://ria.ru/20241101/lnr-1981342613.html

https://ria.ru/20241031/sud-1981205555.html

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курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), общество