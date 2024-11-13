https://ria.ru/20241113/chita-1983456142.html

Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей

Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей - РИА Новости, 13.11.2024

Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей

Жительница Читы взыскала с "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей из-за пожара в квартире после скачков напряжения, сообщили в пресс-службе Забайкальского... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:08

2024-11-13T11:08

2024-11-13T11:13

происшествия

чита

забайкальский краевой суд

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ЧИТА, 13 ноя – РИА Новости. Жительница Читы взыскала с "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей из-за пожара в квартире после скачков напряжения, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда. "Жительница Читы взыскала с АО "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей. В эту сумму вошли возмещение ущерба, компенсация морального вреда и штраф. Женщина обратилась в суд, ссылаясь на то, что из-за скачков напряжения в квартире произошёл пожар", - говорится в сообщении. Уточняется, что для ликвидации возгорания пожарным расчетом была вскрыта дверь, повреждены окна и другое имущество. "Согласно заключению экспертиз установлено, что очаг пожара – нижняя центральная часть холодильной камеры холодильника, причиной пожара явился аварийный режим работы электросети", - добавили в пресс-службе. Суд удовлетворил требования истца. Он взыскал с "Читаэнергосбыт" ущерб в размере более 745 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 50 тысяч, штраф - более 397,5 тысячи, судебные расходы - 39,9 тысячи. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что технологические нарушения произошли во внутридомовых электрических сетях, ответственность за которые несет управляющая компания. "Однако судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда с этим доводом не согласилась, оставив решение суда первой инстанции без изменения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241030/premiya-1980820230.html

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

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происшествия, чита, забайкальский краевой суд