https://ria.ru/20241113/chita-1983456142.html
Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей
Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей - РИА Новости, 13.11.2024
Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей
Жительница Читы взыскала с "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей из-за пожара в квартире после скачков напряжения, сообщили в пресс-службе Забайкальского... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:08
2024-11-13T11:08
2024-11-13T11:13
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ЧИТА, 13 ноя – РИА Новости. Жительница Читы взыскала с "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей из-за пожара в квартире после скачков напряжения, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда. "Жительница Читы взыскала с АО "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей. В эту сумму вошли возмещение ущерба, компенсация морального вреда и штраф. Женщина обратилась в суд, ссылаясь на то, что из-за скачков напряжения в квартире произошёл пожар", - говорится в сообщении. Уточняется, что для ликвидации возгорания пожарным расчетом была вскрыта дверь, повреждены окна и другое имущество. "Согласно заключению экспертиз установлено, что очаг пожара – нижняя центральная часть холодильной камеры холодильника, причиной пожара явился аварийный режим работы электросети", - добавили в пресс-службе. Суд удовлетворил требования истца. Он взыскал с "Читаэнергосбыт" ущерб в размере более 745 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 50 тысяч, штраф - более 397,5 тысячи, судебные расходы - 39,9 тысячи. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что технологические нарушения произошли во внутридомовых электрических сетях, ответственность за которые несет управляющая компания. "Однако судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда с этим доводом не согласилась, оставив решение суда первой инстанции без изменения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241030/premiya-1980820230.html
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происшествия, чита, забайкальский краевой суд
Происшествия, Чита, Забайкальский краевой суд
Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей
Женщина взыскала с "Читаэнергосбыта" более миллиона рублей из-за пожара
ЧИТА, 13 ноя – РИА Новости. Жительница Читы взыскала с "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей из-за пожара в квартире после скачков напряжения, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
"Жительница Читы взыскала с АО "Читаэнергосбыт" более 1,2 миллиона рублей. В эту сумму вошли возмещение ущерба, компенсация морального вреда и штраф. Женщина обратилась в суд, ссылаясь на то, что из-за скачков напряжения в квартире произошёл пожар", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации возгорания пожарным расчетом была вскрыта дверь, повреждены окна и другое имущество.
"Согласно заключению экспертиз установлено, что очаг пожара – нижняя центральная часть холодильной камеры холодильника, причиной пожара явился аварийный режим работы электросети", - добавили в пресс-службе.
Суд удовлетворил требования истца. Он взыскал с "Читаэнергосбыт" ущерб в размере более 745 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 50 тысяч, штраф - более 397,5 тысячи, судебные расходы - 39,9 тысячи.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что технологические нарушения произошли во внутридомовых электрических сетях, ответственность за которые несет управляющая компания. "Однако судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда с этим доводом не согласилась, оставив решение суда первой инстанции без изменения", - отмечается в сообщении.