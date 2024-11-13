https://ria.ru/20241113/chibis-1983596744.html

Андрей Чибис представил инициативы по развитию Севморпути

Андрей Чибис представил инициативы по развитию Севморпути - РИА Новости, 13.11.2024

Андрей Чибис представил инициативы по развитию Севморпути

Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис представил ряд предложений по... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:26

2024-11-13T18:26

2024-11-13T18:26

мурманская область

россия

арктика

мурманская область

андрей чибис

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис представил ряд предложений по развитию Северного морского пути (СМП), которые касаются, в частности, анализа грузовой базы и приоритизации мероприятий мастер-планов населенных пунктов Арктической зоны в нацпроектах. В среду под председательством Чибиса прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "СМП и Арктика". Главными темами стали формирование транспортных коридоров и глобальное развитие Северного морского пути – национальные цели, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным и включенные в "Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". "Мы должны реагировать на меняющуюся геополитическую ситуацию, новые вызовы – это и новые возможности. На площадке комиссии "СМП и Арктика" вместе с коллегами из регионов, федерального правительства и бизнеса выработаем конкретные, предметные предложения для решения задач по комплексному развитию Северного морского пути и Арктики, которые представим президенту", - сказал Чибис. Участники заседания рассмотрели уже подготовленные совместно с экспертным сообществом предложения по актуализации планов действий РФ в Арктике, а также набор конкретных инициатив по развитию Севморпути и неразрывно связанному с ним повышению качества жизни в Арктической зоне. Председатель комиссии подчеркнул, что Северный морской путь - больше, чем просто транспортный коридор. По его словам, это основа связанности российских регионов - от Северо-Запада до Дальнего Востока, а также залог национальной безопасности и основа новой модели глобализации. В числе предложений по развитию СМП участники заседания зафиксировали потребность в актуальном анализе целевой грузовой базы и формировании сценариев грузопотока, а также потребности во флоте высокого ледового класса, включая ледокольный. Дополнительно отмечена важность модернизации инфраструктуры, решений по развитию транспортных узлов, в том числе по расширению мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, необходимость обеспечения бесперебойности и безопасности судоходства за счет совершенствования спутниковой группировки. Также прозвучало предложение расширить и укрепить сотрудничество с дружественными странами в Арктике путем реализации партнерских проектов в судостроении и развитии портовой инфраструктуры как на территории России, так и за ее пределами. Чибис подчеркнул необходимость актуализации системы стратегических документов, касающихся развития Арктической зоны РФ и её транспортной системы, включая Северной морской путь, с расширением горизонта планирования до 2050 года. Он также озвучил предложения, поддержанные всеми регионами Арктической зоны, о необходимости приоритизации мероприятий мастер-планов опорных арктических населенных пунктов в национальных проектах, смягчению критериев предоставления субсидий регионам Арктической зоны и необходимости зафиксировать лимиты в 100 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов для Арктики, выделенных на реализацию мастер-планов арктических и дальневосточных регионов. Члены комиссии отметили, что с учетом особых климатических условий Севера и высоких финансовых издержек необходимы дополнительные механизмы и инструменты для повышения качества жизни: выработка стандарта арктической медицины, возможность запуска отдельного трека в рамках всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды для регионов Арктической зоны РФ и предоставления им возможности направить средства от списания двух третей задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам на модернизацию жилищного фонда.

https://ria.ru/20241111/mazut-1983040435.html

https://ria.ru/20241107/murmansk-1982425449.html

https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html

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россия, арктика, мурманская область, андрей чибис, владимир путин