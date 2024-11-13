https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983554780.html

Чернышенко рассказал, сколько детей-инвалидов по зрению обучаются в России

Чернышенко рассказал, сколько детей-инвалидов по зрению обучаются в России - РИА Новости, 13.11.2024

Чернышенко рассказал, сколько детей-инвалидов по зрению обучаются в России

Свыше 40 тысяч детей с инвалидностью по зрению обучаются в детских садах и школах России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:40

2024-11-13T15:40

2024-11-13T15:40

дмитрий чернышенко

россия

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 40 тысяч детей с инвалидностью по зрению обучаются в детских садах и школах России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В детских садах и школах нашей страны обучается свыше 40 тысяч детей с инвалидностью по зрению", - сказал Чернышенко, чьи слова зачитали на сессии форума "Мир другими глазами" Он добавил, что для незрячих детей в стране сегодня разрабатываются специальные учебники и адаптированные образовательные программы, внедряются современные методики обучения. Кроме того, в области образования и воспитания проводятся инклюзивные смены в организациях отдыха и оздоровления. Более 100 тысяч тефло-педагогов, и логопедов, и психологов работают с детьми с особыми образовательными потребностями. "Правительство России продолжает создавать условия для развития, обучения и раскрытия талантов ребят с ограниченными возможностями здоровья, чтобы строить доступную для жизни учебу и реабилитации - среду", - подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20240909/putin-1971696533.html

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дмитрий чернышенко, россия, общество