https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983427234.html

Чернышенко назвал ключевую задачу органов опеки и попечительства

Чернышенко назвал ключевую задачу органов опеки и попечительства - РИА Новости, 13.11.2024

Чернышенко назвал ключевую задачу органов опеки и попечительства

Ключевыми задачами органов опеки и попечительства являются семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни, заявил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:44

2024-11-13T07:44

2024-11-13T07:44

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дмитрий чернышенко

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общество

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Ключевыми задачами органов опеки и попечительства являются семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам форума "Жить и воспитываться в семье". В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Дорогие друзья, рад приветствовать участников форума "Жить и воспитываться в семье. Защита прав детей - это приоритет государства, особенно в Год семьи, объявленный президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.)… Ключевые задачи сотрудников органов опеки и попечительства – это семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни", - сказал Чернышенко в видеообращении участникам форума. Он отметил, что необходимо объединить усилия профильных ведомств, социальных служб, бизнеса и благотворительных организаций для укрепления института семьи. "По поручению главы государства дан старт Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Я прошу регионы серьезно подойти к этой работе и принять в ней активное участие", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20241113/putin-1983424344.html

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россия, новосибирск, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество