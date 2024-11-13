Чернышенко назвал ключевую задачу органов опеки и попечительства
Чернышенко назвал ключевой задачей органов опеки семейное устройство сирот
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в "узком составе" в Каракасе
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в "узком составе" в Каракасе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Ключевыми задачами органов опеки и попечительства являются семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам форума "Жить и воспитываться в семье".
В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
"Дорогие друзья, рад приветствовать участников форума "Жить и воспитываться в семье. Защита прав детей - это приоритет государства, особенно в Год семьи, объявленный президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.)… Ключевые задачи сотрудников органов опеки и попечительства – это семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни", - сказал Чернышенко в видеообращении участникам форума.
Он отметил, что необходимо объединить усилия профильных ведомств, социальных служб, бизнеса и благотворительных организаций для укрепления института семьи.
"По поручению главы государства дан старт Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Я прошу регионы серьезно подойти к этой работе и принять в ней активное участие", - отметил вице-премьер.