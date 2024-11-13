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Блиновская может погасить задолженность до конца года - РИА Новости, 13.11.2024
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Шоубиз
 
10:08 13.11.2024 (обновлено: 10:59 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1983445912.html
Блиновская может погасить задолженность до конца года
Блиновская может погасить задолженность до конца года - РИА Новости, 13.11.2024
Блиновская может погасить задолженность до конца года
"Королева марафонов" Елена Блиновская может до конца года погасить задолженность по налогам, заявил ее юрист Иван Морозов в Арбитражном суде Москвы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:08
2024-11-13T10:59
елена блиновская
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская может до конца года погасить задолженность по налогам, заявил ее юрист Иван Морозов в Арбитражном суде Москвы."Сейчас мы пытаемся продать дом за 600-650 миллионов рублей. Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг", - сказал юрист.По его словам, имущества у Блиновской хватит для погашения долга. В таком случае, ее банкротство не понадобится.Представитель налоговой также просила отложить вопрос о банкротстве. По ее словам, налоговая контролирует процесс погашения задолженности, а в случае банкротства этим займется арбитражный управляющий, который привлечет юристов, экономистов и возьмет процент от имущества.Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства.По словам юристов, с заявлением о банкротстве она обратилась самостоятельно, направив его в суд из СИЗО.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html
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елена блиновская, москва
Елена Блиновская, Шоубиз, Москва
Блиновская может погасить задолженность до конца года

Юрист: Блиновская может погасить задолженность по налогам до конца года

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская может до конца года погасить задолженность по налогам, заявил ее юрист Иван Морозов в Арбитражном суде Москвы.
"Сейчас мы пытаемся продать дом за 600-650 миллионов рублей. Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг", - сказал юрист.
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По его словам, имущества у Блиновской хватит для погашения долга. В таком случае, ее банкротство не понадобится.
Представитель налоговой также просила отложить вопрос о банкротстве. По ее словам, налоговая контролирует процесс погашения задолженности, а в случае банкротства этим займется арбитражный управляющий, который привлечет юристов, экономистов и возьмет процент от имущества.
Как указано в документах суда, на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства.
По словам юристов, с заявлением о банкротстве она обратилась самостоятельно, направив его в суд из СИЗО.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.
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ШоубизЕлена БлиновскаяМосква
 
 
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