https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт - РИА Новости, 13.11.2024
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт
"Королева марафонов" Елена Блиновская, несмотря на признание себя банкротом, будет продолжать оставаться должна своим кредиторам до полного погашения... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:41
2024-11-13T13:41
2024-11-13T13:41
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елена блиновская
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, несмотря на признание себя банкротом, будет продолжать оставаться должна своим кредиторам до полного погашения задолженностей или если суд не решит освободить ее от этих обязательств, рассказала РИА Новости руководитель практики "Банкротства" юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Ксения Хлопотова. Ранее в среду арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. "Госпожа Блиновская будет обязана выполнять свои обязательства перед кредиторами до момента вступления в законную силу решения суда об освобождении ее от этих обязательств. Есть такая процессуальная норма, и суд может принять такое решение, только если будут соответствующие основания", - объяснила Хлопотова. Кроме того, она добавила, что при реализации имущества обвиняемой, которая в настоящее время находится в СИЗО, совсем "без имущества она не останется". Как пояснила юрист, если у Блиновской есть в собственности единственное жилье, не признанное роскошным, то право собственности на него у нее останется. А в случае, если жилье будет признано роскошным, оно, как и остальное имущество, будет реализовано на торгах в счет погашения долгов, а "ей будет приобретено жилье в соответствии с социальными нормами". По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой. Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982453838.html
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html
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москва, елена блиновская
Шоубиз, Москва, Елена Блиновская
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт
Юрист: банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, несмотря на признание себя банкротом, будет продолжать оставаться должна своим кредиторам до полного погашения задолженностей или если суд не решит освободить ее от этих обязательств, рассказала РИА Новости руководитель практики "Банкротства" юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Ксения Хлопотова.
Ранее в среду арбитражный суд Москвы
по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.
"Госпожа Блиновская будет обязана выполнять свои обязательства перед кредиторами до момента вступления в законную силу решения суда об освобождении ее от этих обязательств. Есть такая процессуальная норма, и суд может принять такое решение, только если будут соответствующие основания", - объяснила Хлопотова.
Кроме того, она добавила, что при реализации имущества обвиняемой, которая в настоящее время находится в СИЗО, совсем "без имущества она не останется".
Как пояснила юрист, если у Блиновской есть в собственности единственное жилье, не признанное роскошным, то право собственности на него у нее останется. А в случае, если жилье будет признано роскошным, оно, как и остальное имущество, будет реализовано на торгах в счет погашения долгов, а "ей будет приобретено жилье в соответствии с социальными нормами".
По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой.
Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.