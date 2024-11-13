Рейтинг@Mail.ru
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:41 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт - РИА Новости, 13.11.2024
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт
"Королева марафонов" Елена Блиновская, несмотря на признание себя банкротом, будет продолжать оставаться должна своим кредиторам до полного погашения... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:41
2024-11-13T13:41
шоубиз
москва
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961735019_0:236:1280:956_1920x0_80_0_0_489f35e3477cb50a7343ac8935c9ec02.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, несмотря на признание себя банкротом, будет продолжать оставаться должна своим кредиторам до полного погашения задолженностей или если суд не решит освободить ее от этих обязательств, рассказала РИА Новости руководитель практики "Банкротства" юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Ксения Хлопотова. Ранее в среду арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. "Госпожа Блиновская будет обязана выполнять свои обязательства перед кредиторами до момента вступления в законную силу решения суда об освобождении ее от этих обязательств. Есть такая процессуальная норма, и суд может принять такое решение, только если будут соответствующие основания", - объяснила Хлопотова. Кроме того, она добавила, что при реализации имущества обвиняемой, которая в настоящее время находится в СИЗО, совсем "без имущества она не останется". Как пояснила юрист, если у Блиновской есть в собственности единственное жилье, не признанное роскошным, то право собственности на него у нее останется. А в случае, если жилье будет признано роскошным, оно, как и остальное имущество, будет реализовано на торгах в счет погашения долгов, а "ей будет приобретено жилье в соответствии с социальными нормами". По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой. Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982453838.html
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961735019_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_527f3dc2dab1c155330181e3a76466e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, елена блиновская
Шоубиз, Москва, Елена Блиновская
Банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам, считает эксперт

Юрист: банкротство не освободит Блиновскую от долгов кредиторам

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, несмотря на признание себя банкротом, будет продолжать оставаться должна своим кредиторам до полного погашения задолженностей или если суд не решит освободить ее от этих обязательств, рассказала РИА Новости руководитель практики "Банкротства" юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Ксения Хлопотова.
Ранее в среду арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Помощница не смогла сказать, с каких счетов оплачивались расходы Блиновской
7 ноября, 16:28
"Госпожа Блиновская будет обязана выполнять свои обязательства перед кредиторами до момента вступления в законную силу решения суда об освобождении ее от этих обязательств. Есть такая процессуальная норма, и суд может принять такое решение, только если будут соответствующие основания", - объяснила Хлопотова.
Кроме того, она добавила, что при реализации имущества обвиняемой, которая в настоящее время находится в СИЗО, совсем "без имущества она не останется".
Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Личная помощница Блиновской рассказала о бурной жизни "королевы марафонов"
7 ноября, 15:55
Как пояснила юрист, если у Блиновской есть в собственности единственное жилье, не признанное роскошным, то право собственности на него у нее останется. А в случае, если жилье будет признано роскошным, оно, как и остальное имущество, будет реализовано на торгах в счет погашения долгов, а "ей будет приобретено жилье в соответствии с социальными нормами".
По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой.
Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
Вчера, 11:33
 
ШоубизМоскваЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала