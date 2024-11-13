https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983462562.html

Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом

Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом - РИА Новости, 13.11.2024

Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом

Юрист Иван Морозов, представляющий интересы "королевы марафонов" Елены Блиновской, хотел избежать выставления ее имущества на торги и пока не решил, обжалует ли РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:31

2024-11-13T11:31

2024-11-13T11:31

жилье

елена блиновская

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Юрист Иван Морозов, представляющий интересы "королевы марафонов" Елены Блиновской, хотел избежать выставления ее имущества на торги и пока не решил, обжалует ли решение о банкротстве. Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской сегодня признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. "Пока не знаю, будем ли мы обжаловать решение", - сказал Морозов РИА Новости. В суде он заметил, что изначально Блиновская сама подала заявление о банкротстве - тогда следствие отказалось снимать арест с имущества и не было другой возможности рассчитаться с долгами. "Сейчас суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества... Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг. Тогда банкротства и реализации имущества не понадобится", - заявил Морозов до решения суда. Налоговая его поддержала, но суд решил не затягивать процесс и сразу объявил Блиновскую банкротом. Теперь же, пояснил Морозов РИА Новости, имущество выставят на торги, распродажей займется арбитражный управляющий. По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой. Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.

https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html

https://ria.ru/20241022/blinovskiy-1979250523.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

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жилье, елена блиновская