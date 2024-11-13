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Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом - РИА Новости, 13.11.2024
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11:31 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983462562.html
Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом
Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом - РИА Новости, 13.11.2024
Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом
Юрист Иван Морозов, представляющий интересы "королевы марафонов" Елены Блиновской, хотел избежать выставления ее имущества на торги и пока не решил, обжалует ли РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:31
2024-11-13T11:31
жилье
елена блиновская
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Юрист Иван Морозов, представляющий интересы "королевы марафонов" Елены Блиновской, хотел избежать выставления ее имущества на торги и пока не решил, обжалует ли решение о банкротстве. Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской сегодня признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. "Пока не знаю, будем ли мы обжаловать решение", - сказал Морозов РИА Новости. В суде он заметил, что изначально Блиновская сама подала заявление о банкротстве - тогда следствие отказалось снимать арест с имущества и не было другой возможности рассчитаться с долгами. "Сейчас суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества... Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг. Тогда банкротства и реализации имущества не понадобится", - заявил Морозов до решения суда. Налоговая его поддержала, но суд решил не затягивать процесс и сразу объявил Блиновскую банкротом. Теперь же, пояснил Морозов РИА Новости, имущество выставят на торги, распродажей займется арбитражный управляющий. По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой. Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html
https://ria.ru/20241022/blinovskiy-1979250523.html
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html
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жилье, елена блиновская
Жилье, Елена Блиновская
Юрист Блиновской рассказал о планах после признания блогерши банкротом

Юрист Морозов не решил, будет ли обжаловать решение о банкротстве Блиновской

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Юрист Иван Морозов, представляющий интересы "королевы марафонов" Елены Блиновской, хотел избежать выставления ее имущества на торги и пока не решил, обжалует ли решение о банкротстве.
Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской сегодня признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества.
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"Пока не знаю, будем ли мы обжаловать решение", - сказал Морозов РИА Новости.
В суде он заметил, что изначально Блиновская сама подала заявление о банкротстве - тогда следствие отказалось снимать арест с имущества и не было другой возможности рассчитаться с долгами.
"Сейчас суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества... Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг. Тогда банкротства и реализации имущества не понадобится", - заявил Морозов до решения суда.
Налоговая его поддержала, но суд решил не затягивать процесс и сразу объявил Блиновскую банкротом.
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Теперь же, пояснил Морозов РИА Новости, имущество выставят на торги, распродажей займется арбитражный управляющий.
По данным налоговой, Блиновская уже погасила 320 миллионов рублей основного долга, осталось еще 582 миллиона. Недавно суд снял арест еще с 40 миллионов рублей, которые скоро придут на счет. Также готовится продажа дома стоимостью 600-650 миллионов рублей, часть денег пойдет в погашение ипотеки ВТБ, часть - налоговой.
Судья, решив не откладывать процесс, отметил, что арбитражный управляющий сможет продать имущество дороже, а также проверит сделки. Он добавил, что дело у него в производстве уже полгода, а "ничего кроме слов" он не получил - ни экспертиз, ни оценки.
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