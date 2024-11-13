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Имущество Блиновской планируют распродать за полгода - РИА Новости, 13.11.2024
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10:55 13.11.2024 (обновлено: 16:50 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983453791.html
Имущество Блиновской планируют распродать за полгода
Имущество Блиновской планируют распродать за полгода - РИА Новости, 13.11.2024
Имущество Блиновской планируют распродать за полгода
Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:55
2024-11-13T16:50
москва
елена блиновская
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы. "Ввести процедуру реализации имущества на шесть месяцев", — сказал судья Валерий Марасанов. Займется этим арбитражный управляющий. Судья назначил управляющим Марию Ознобихину из саморегулируемой организации "Дело".
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москва, елена блиновская
Москва, Елена Блиновская
Имущество Блиновской планируют распродать за полгода

Суд: имущество Блиновской планируется распродать за полгода

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы.
"Ввести процедуру реализации имущества на шесть месяцев", — сказал судья Валерий Марасанов.
Займется этим арбитражный управляющий. Судья назначил управляющим Марию Ознобихину из саморегулируемой организации "Дело".
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