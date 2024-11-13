https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983453791.html

Имущество Блиновской планируют распродать за полгода

Имущество Блиновской планируют распродать за полгода - РИА Новости, 13.11.2024

Имущество Блиновской планируют распродать за полгода

Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:55

2024-11-13T10:55

2024-11-13T16:50

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы. "Ввести процедуру реализации имущества на шесть месяцев", — сказал судья Валерий Марасанов. Займется этим арбитражный управляющий. Судья назначил управляющим Марию Ознобихину из саморегулируемой организации "Дело".

https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html

москва

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москва, елена блиновская