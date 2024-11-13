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Израильская армия нанесла авиаудары по штабам "Хезболлы" в Бейруте
Израильская армия нанесла авиаудары по штабам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 13.11.2024
Израильская армия нанесла авиаудары по штабам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по складам оружия и штабам шиитского движения "Хезболлах", которые были расположены в жилых районах в ливанской... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:52
2024-11-13T16:52
2024-11-13T16:52
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ХАЙФА, 13 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по складам оружия и штабам шиитского движения "Хезболлах", которые были расположены в жилых районах в ливанской столице, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли серию ударов в районе Бейрута, уничтожив девять складов оружия и штабов "Хезболлах", которые террористическая группировка намеренно разместила в живых районах". - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241113/izrail-1983483022.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия нанесла авиаудары по штабам "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ нанесла удары по складам с оружием и штабам "Хезболлы" в Бейруте