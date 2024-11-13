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Израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 13.11.2024
Израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС в ночь на среду нанесли удары по районам Харет Хрейк и Лейляки в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T01:41
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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на среду нанесли удары по районам Харет Хрейк и Лейляки в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель армии Израиля Авихаи Адраи за 45 минут до удара опубликовал на своей странице в Х предупреждение о намерении израильских ВВС атаковать южный пригород Бейрута, обозначив на карте задние, по которому и был нанесен удар.В итоге израильская авиация ударила сперва по району Харет Хрейк, а позднее нанесла удар и по зданию в районе Лейляки в южном пригороде ливанской столицы.На данный момент в небе над Бейрутом продолжает находится разведывательный израильский беспилотник.Во вторник днем израильские самолеты нанесли 11 ударов по шести районам южного пригорода Бейрута. В результате чего было полностью уничтожено несколько жилых многоэтажных здания. Два удара в районе Лейляки пришлись рядом с международным аэропортом Бейрута.
https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html
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бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли два удара по району Харет Хрейк в пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на среду нанесли удары по районам Харет Хрейк и Лейляки в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее официальный представитель армии Израиля Авихаи Адраи за 45 минут до удара опубликовал на своей странице в Х предупреждение о намерении израильских ВВС атаковать южный пригород Бейрута, обозначив на карте задние, по которому и был нанесен удар.
В итоге израильская авиация ударила сперва по району Харет Хрейк, а позднее нанесла удар и по зданию в районе Лейляки в южном пригороде ливанской столицы.
На данный момент в небе над Бейрутом продолжает находится разведывательный израильский беспилотник.
Во вторник днем израильские самолеты нанесли 11 ударов по шести районам южного пригорода Бейрута. В результате чего было полностью уничтожено несколько жилых многоэтажных здания. Два удара в районе Лейляки пришлись рядом с международным аэропортом Бейрута.