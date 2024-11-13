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Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 13.11.2024 (обновлено: 07:52 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983427382.html
Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА
Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:45
2024-11-13T07:52
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь - над территорией Белгородской области, пять – над территорией Тверской области, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Пензенской области и два над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241113/melnichenko-1983423266.html
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россия, курская область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность
Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 29 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь - над территорией Белгородской области, пять – над территорией Тверской области, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Пензенской области и два над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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