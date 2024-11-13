https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983427382.html

Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА

Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:45

2024-11-13T07:45

2024-11-13T07:52

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь - над территорией Белгородской области, пять – над территорией Тверской области, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Пензенской области и два над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241113/melnichenko-1983423266.html

россия

курская область

белгородская область

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россия, курская область, белгородская область, безопасность