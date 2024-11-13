https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983426458.html

В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА

В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024

В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА

ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:32

2024-11-13T07:32

2024-11-13T07:32

специальная военная операция на украине

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что в пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия, опасность БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983424217.html

воронежская область

воронеж

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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия