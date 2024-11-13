https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983426458.html
В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА
В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024
В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА
ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:32
2024-11-13T07:32
2024-11-13T07:32
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что в пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия, опасность БПЛА в регионе сохраняется.
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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области нейтрализовали несколько БПЛА
Гусев: ПВО и РЭБ нейтрализовали в Воронежской области несколько БПЛА ВСУ