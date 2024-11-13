https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983424217.html
В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024
В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА
ПВО сбила пять БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:50
2024-11-13T06:50
2024-11-13T06:56
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ПВО сбила пять БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241112/bespilotnik--1983360854.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области пять БПЛА ВСУ