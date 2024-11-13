https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983424217.html

В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024

В Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА

ПВО сбила пять БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:50

2024-11-13T06:50

2024-11-13T06:56

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ПВО сбила пять БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241112/bespilotnik--1983360854.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)