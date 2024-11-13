https://ria.ru/20241113/bayden-1983631350.html

Байден не отказывается от слов о Трампе как об угрозе демократии

Байден не отказывается от слов о Трампе как об угрозе демократии - РИА Новости, 13.11.2024

Байден не отказывается от слов о Трампе как об угрозе демократии

Президент США Джо Байден не отказывается от своих слов об избранном главе государства Дональде Трампе как об "угрозе демократии", однако в то же время признает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:41

2024-11-13T22:41

2024-11-13T22:41

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от своих слов об избранном главе государства Дональде Трампе как об "угрозе демократии", однако в то же время признает итоги волеизъявления американского народа, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "То, что президент Байден сказал, по-прежнему остается в силе", - сказала Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга. Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать, придерживается ли Байден своих прежних оценок в отношении Трампа после того, как последний добился переизбрания на высший государственный пост. В то же время, по ее словам, Байден признает результаты прошедших в стране выборов и уважает волю американского народа. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/ugrozy-1983628919.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер