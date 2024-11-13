https://ria.ru/20241113/astrakhan-1983580476.html

В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов

В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 13.11.2024

В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов

Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:30

2024-11-13T17:30

2024-11-13T17:30

происшествия

астрахань

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/56/1557485620_0:157:3025:1859_1920x0_80_0_0_3dc4d5180ab8d9903b334e7914b02c8e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор. В службу поступило сообщение о загрязнении водоема Золотой Затон в Астрахани. "При обследовании территории информация подтвердилась: поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров", - говорится в сообщении. Специалисты отобрали пробы природной воды на наличие превышения загрязняющих веществ. Результаты анализа проб позволят оценить масштаб экологического вреда, отметили в ведомстве. Материалы проверки направлены в профильные службы для ликвидации загрязнения. Виновное лицо устанавливается.

https://ria.ru/20241004/kronshtadt-1976392725.html

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия