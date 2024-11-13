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В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 13.11.2024
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17:30 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/astrakhan-1983580476.html
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 13.11.2024
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов
Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:30
2024-11-13T17:30
происшествия
астрахань
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор. В службу поступило сообщение о загрязнении водоема Золотой Затон в Астрахани. "При обследовании территории информация подтвердилась: поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров", - говорится в сообщении. Специалисты отобрали пробы природной воды на наличие превышения загрязняющих веществ. Результаты анализа проб позволят оценить масштаб экологического вреда, отметили в ведомстве. Материалы проверки направлены в профильные службы для ликвидации загрязнения. Виновное лицо устанавливается.
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происшествия, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Астрахань, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов

В Астрахани обнаружили мазутные пятна площадью 24 тысячи квадратных метров

© Depositphotos.com / DedMityayМазутные пятна
Мазутные пятна - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Depositphotos.com / DedMityay
Мазутные пятна. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор.
В службу поступило сообщение о загрязнении водоема Золотой Затон в Астрахани. "При обследовании территории информация подтвердилась: поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Специалисты отобрали пробы природной воды на наличие превышения загрязняющих веществ. Результаты анализа проб позволят оценить масштаб экологического вреда, отметили в ведомстве.
Материалы проверки направлены в профильные службы для ликвидации загрязнения. Виновное лицо устанавливается.
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ПроисшествияАстраханьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Россия
 
 
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