https://ria.ru/20241113/astrakhan-1983580476.html
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 13.11.2024
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов
Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:30
2024-11-13T17:30
2024-11-13T17:30
происшествия
астрахань
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор. В службу поступило сообщение о загрязнении водоема Золотой Затон в Астрахани. "При обследовании территории информация подтвердилась: поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров", - говорится в сообщении. Специалисты отобрали пробы природной воды на наличие превышения загрязняющих веществ. Результаты анализа проб позволят оценить масштаб экологического вреда, отметили в ведомстве. Материалы проверки направлены в профильные службы для ликвидации загрязнения. Виновное лицо устанавливается.
https://ria.ru/20241004/kronshtadt-1976392725.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Астрахань, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
В Астрахани в водоеме обнаружили разлив нефтепродуктов
В Астрахани обнаружили мазутные пятна площадью 24 тысячи квадратных метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Мазутные пятна общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров обнаружили в водоеме Золотой Затон в Астрахани, сообщил Росприроднадзор.
В службу поступило сообщение о загрязнении водоема Золотой Затон в Астрахани. "При обследовании территории информация подтвердилась: поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Специалисты отобрали пробы природной воды на наличие превышения загрязняющих веществ. Результаты анализа проб позволят оценить масштаб экологического вреда, отметили в ведомстве.
Материалы проверки направлены в профильные службы для ликвидации загрязнения. Виновное лицо устанавливается.