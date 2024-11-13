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Липецкая область вошла в число лидеров по инновациям в АПК - РИА Новости, 13.11.2024
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Липецкая область
 
16:03 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/apk-1983561039.html
Липецкая область вошла в число лидеров по инновациям в АПК
Липецкая область вошла в число лидеров по инновациям в АПК - РИА Новости, 13.11.2024
Липецкая область вошла в число лидеров по инновациям в АПК
Липецкая область смогла сохранить свои позиции в рейтинге регионов - лидеров по инновационности в агропромышленном комплексе (АПК), регион занял четвертое место РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:03
2024-11-13T16:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россельхозбанк
сколково
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ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Липецкая область смогла сохранить свои позиции в рейтинге регионов - лидеров по инновационности в агропромышленном комплексе (АПК), регион занял четвертое место в списке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Рейтинг был составлен экспертами АО "Россельхозбанк" и ИЦ "Сколково". Исследование выпускается второй год и направлен на формирование объективной оценки показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК, и выявление факторов содействия росту внедрения инноваций в отрасли. По словам Артамонова, эксперты оценивают АПК регионов по 16 показателям, среди которых "Инновации", "Меры поддержки отрасли" и "Производственная деятельность". На итог рейтинга влияет максимальное значение рассчитанного агрегированного индекса. Для Липецкой области он составил 53,9%, это четвертое место в стране. По общему индексу регион уступил лишь Татарстану, Новосибирской и Московской областям. "Инновации в АПК напрямую влияют на экономику области, обеспечивают стабильность, рост экспорта и поддержку местных производителей. Это новые рабочие места, современная техника, устойчивость сельхозпроизводителей и, в конечном итоге, качественные местные продукты", — прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, россельхозбанк, сколково
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россельхозбанк, Сколково

Липецкая область вошла в число лидеров по инновациям в АПК

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Липецкая область смогла сохранить свои позиции в рейтинге регионов - лидеров по инновационности в агропромышленном комплексе (АПК), регион занял четвертое место в списке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Рейтинг был составлен экспертами АО "Россельхозбанк" и ИЦ "Сколково". Исследование выпускается второй год и направлен на формирование объективной оценки показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК, и выявление факторов содействия росту внедрения инноваций в отрасли.
По словам Артамонова, эксперты оценивают АПК регионов по 16 показателям, среди которых "Инновации", "Меры поддержки отрасли" и "Производственная деятельность". На итог рейтинга влияет максимальное значение рассчитанного агрегированного индекса. Для Липецкой области он составил 53,9%, это четвертое место в стране. По общему индексу регион уступил лишь Татарстану, Новосибирской и Московской областям.
"Инновации в АПК напрямую влияют на экономику области, обеспечивают стабильность, рост экспорта и поддержку местных производителей. Это новые рабочие места, современная техника, устойчивость сельхозпроизводителей и, в конечном итоге, качественные местные продукты", — прокомментировал Артамонов.
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссельхозбанкСколково
 
 
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