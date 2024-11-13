https://ria.ru/20241113/anokhin-1983597130.html

Анохин: на Смоленщине обновят 14 образовательных объектов

Анохин: на Смоленщине обновят 14 образовательных объектов - РИА Новости, 13.11.2024

Анохин: на Смоленщине обновят 14 образовательных объектов

Десятки тысяч смолян по всей области смогут оценить, как через год преобразятся колледжи, школы и детские сады региона; для этого обновят инфраструктуру 14... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:27

2024-11-13T18:27

2024-11-13T18:27

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смоленская область

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василий анохин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч смолян по всей области смогут оценить, как через год преобразятся колледжи, школы и детские сады региона; для этого обновят инфраструктуру 14 организаций общего, дошкольного и профессионального образования, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Разница между "до" и "после" будет ощутимой и существенной, ведь, кроме проведения капитального ремонта, учреждения оснастят современным оборудованием для учебы и науки, новой мебелью и спортинвентарем", - написал Анохин. По его словам, масштабное обновление стало возможным благодаря одобрению заявки правительства области на получение поддержки по федеральной программе капитального ремонта Минпросвещения России и проекту "Новая школа". За каждым объектом закрепят сенатора или депутата, который будет помогать решать возникающие в ходе ремонтов вопросы. "Таким образом, в 2025 году обновление коснется девяти школ. Это "Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского", "Дорогобужская СОШ №1", "Ельнинская СШ № 2", "Рославльская СШ № 9", "Суетовская школа" в Ярцевском районе, "Понизовская СШ" в Руднянском районе, "Агибаловская СШ" в Холм-Жирковском районе и "Гусинская СШ" в Краснинском районе. В "СШ №28" в Смоленске продолжится выполнение двухгодичного плана ремонта, начатое в этом году", - пояснил Анохин. Также капитальный ремонт будет проведен в двух детских садах: №15 в Смоленске и "Золотая рыбка" в Смоленском районе. Кроме того, будет обновлен учебный корпус "Смоленского базового медицинского колледжа им. К.С. Константиновой" и отремонтирована часть общежитий – у "Смоленской академии профессионального образования" на ул. Шевченко и "Смоленской академии градостроительства и архитектуры" на ул. Тенишевой, заключил губернатор.

https://ria.ru/20241112/anokhin-1983394563.html

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смоленск, смоленская область, россия, василий анохин