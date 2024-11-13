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Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев - РИА Новости, 13.11.2024
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17:09 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/aliev-1983575968.html
Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев
Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев - РИА Новости, 13.11.2024
Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев
Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, это требует регулярных "инспекций" со стороны властей двух стран, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:09
2024-11-13T17:09
россия
азербайджан
ильхам алиев
михаил мишустин
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, это требует регулярных "инспекций" со стороны властей двух стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем (Путиным), но все равно, повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано, и определять будущие векторы развития", - сказал Алиев на встрече, которая прошла на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
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россия, азербайджан, ильхам алиев, михаил мишустин, оон, в мире
Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Михаил Мишустин, ООН, В мире
Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев

Алиев заявил Мишустину, что повестка дня отношений России и Азербайджана обширна

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, это требует регулярных "инспекций" со стороны властей двух стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем (Путиным), но все равно, повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано, и определять будущие векторы развития", - сказал Алиев на встрече, которая прошла на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Мишустин передал Алиеву теплые пожелания от Путина
Вчера, 16:20
 
РоссияАзербайджанИльхам АлиевМихаил МишустинООНВ мире
 
 
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