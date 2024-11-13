https://ria.ru/20241113/aliev-1983575968.html

Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев

Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев - РИА Новости, 13.11.2024

Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, заявил Алиев

Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, это требует регулярных "инспекций" со стороны властей двух стран, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:09

2024-11-13T17:09

2024-11-13T17:09

россия

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Повестка дня отношений России и Азербайджана обширна, это требует регулярных "инспекций" со стороны властей двух стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем (Путиным), но все равно, повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано, и определять будущие векторы развития", - сказал Алиев на встрече, которая прошла на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).

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россия, азербайджан, ильхам алиев, михаил мишустин, оон, в мире