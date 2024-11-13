Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/aeroflot-1983595493.html
"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток
"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток - РИА Новости, 13.11.2024
"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток
Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к прямым рейсам запускает новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:23
2024-11-13T18:23
москва
красноярск
дальний восток
boeing 737
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 13 ноя -РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к прямым рейсам запускает новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.Дополнительные рейсы через Красноярск расширят возможности действующей программы полетов Группы "Аэрофлот" в пункты Дальнего Востока из европейской части России и Сибири. При этом частота прямых рейсов из Москвы в города ДФО останется на текущем уровне. В зависимости от загрузки авиакомпания будет рассматривать возможность введения дополнительных прямых рейсов на широкофюзеляжных самолетах.Новая программа полетов будет способствовать удовлетворению сезонного спроса на дальневосточных рейсах, расширит региональные перевозки из сибирского хаба, увеличит транспортную доступность и повысит уровень мобильности россиян, говорится в сообщении.Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.Программа транзитных перелетов на Дальний Восток со стыковкой в красноярском хабе будет выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737. Пассажирам доступны билеты не только на весь маршрут из Москвы в дальневосточный город и обратно, но и на отдельные сегменты: Москва — Красноярск, Красноярск — Москва, а также между Красноярском и пунктами ДФО, рассказали в авиакомпании.Там напомнили, что дополнительные рейсы из Красноярска в пункты Дальнего Востока — часть стратегии по дальнейшему развитию сибирского хаба Группы "Аэрофлот". Летом 2024 года авиакомпания в 4 раза увеличила емкостное предложение на рейсы в города ДФО из Красноярска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на прямых рейсах между Москвой и пунктами Дальнего Востока емкостное предложение в летний сезон также было увеличено на 12%.
https://ria.ru/20241106/aeroflot-1982115966.html
https://ria.ru/20241105/aeroflot-1981879706.html
москва
красноярск
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, красноярск, дальний восток, boeing 737, аэрофлот
Москва, Красноярск, Дальний Восток, Boeing 737, Аэрофлот

"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя -РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к прямым рейсам запускает новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.
Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск
6 ноября, 09:21
Дополнительные рейсы через Красноярск расширят возможности действующей программы полетов Группы "Аэрофлот" в пункты Дальнего Востока из европейской части России и Сибири. При этом частота прямых рейсов из Москвы в города ДФО останется на текущем уровне. В зависимости от загрузки авиакомпания будет рассматривать возможность введения дополнительных прямых рейсов на широкофюзеляжных самолетах.
Новая программа полетов будет способствовать удовлетворению сезонного спроса на дальневосточных рейсах, расширит региональные перевозки из сибирского хаба, увеличит транспортную доступность и повысит уровень мобильности россиян, говорится в сообщении.
Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.
Программа транзитных перелетов на Дальний Восток со стыковкой в красноярском хабе будет выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737. Пассажирам доступны билеты не только на весь маршрут из Москвы в дальневосточный город и обратно, но и на отдельные сегменты: Москва — Красноярск, Красноярск — Москва, а также между Красноярском и пунктами ДФО, рассказали в авиакомпании.
Там напомнили, что дополнительные рейсы из Красноярска в пункты Дальнего Востока — часть стратегии по дальнейшему развитию сибирского хаба Группы "Аэрофлот". Летом 2024 года авиакомпания в 4 раза увеличила емкостное предложение на рейсы в города ДФО из Красноярска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на прямых рейсах между Москвой и пунктами Дальнего Востока емкостное предложение в летний сезон также было увеличено на 12%.
Первозка амурских тигров из Хабаровска в Москву - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом
5 ноября, 09:34
 
МоскваКрасноярскДальний ВостокBoeing 737Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала