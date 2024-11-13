https://ria.ru/20241113/aeroflot-1983595493.html

"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток

"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток - РИА Новости, 13.11.2024

"Аэрофлот" запустит транзитные допрейсы из Москвы на Дальний Восток

Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к прямым рейсам запускает новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:23

2024-11-13T18:23

2024-11-13T18:23

москва

красноярск

дальний восток

boeing 737

аэрофлот

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МОСКВА, 13 ноя -РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в дополнение к прямым рейсам запускает новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.Дополнительные рейсы через Красноярск расширят возможности действующей программы полетов Группы "Аэрофлот" в пункты Дальнего Востока из европейской части России и Сибири. При этом частота прямых рейсов из Москвы в города ДФО останется на текущем уровне. В зависимости от загрузки авиакомпания будет рассматривать возможность введения дополнительных прямых рейсов на широкофюзеляжных самолетах.Новая программа полетов будет способствовать удовлетворению сезонного спроса на дальневосточных рейсах, расширит региональные перевозки из сибирского хаба, увеличит транспортную доступность и повысит уровень мобильности россиян, говорится в сообщении.Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.Программа транзитных перелетов на Дальний Восток со стыковкой в красноярском хабе будет выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737. Пассажирам доступны билеты не только на весь маршрут из Москвы в дальневосточный город и обратно, но и на отдельные сегменты: Москва — Красноярск, Красноярск — Москва, а также между Красноярском и пунктами ДФО, рассказали в авиакомпании.Там напомнили, что дополнительные рейсы из Красноярска в пункты Дальнего Востока — часть стратегии по дальнейшему развитию сибирского хаба Группы "Аэрофлот". Летом 2024 года авиакомпания в 4 раза увеличила емкостное предложение на рейсы в города ДФО из Красноярска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на прямых рейсах между Москвой и пунктами Дальнего Востока емкостное предложение в летний сезон также было увеличено на 12%.

https://ria.ru/20241106/aeroflot-1982115966.html

https://ria.ru/20241105/aeroflot-1981879706.html

москва

красноярск

дальний восток

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москва, красноярск, дальний восток, boeing 737, аэрофлот