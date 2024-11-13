"Столицу блокировали". Что намечается у ближайшего союзника Москвы
Экономист Аристава: обвинения Абхазии в антироссийских настроениях смешны
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В Абхазии неспокойно: после задержания оппозиционных политиков их сторонники вышли на улицу. Однако это лишь повод. Причина волнений глубже. О том, что происходит в закавказской республике, — в материале РИА Новости.
Кочующие протесты
В понедельник вечером оппозиция перекрыла все три моста в Сухум. Утром во вторник к народу Абхазии обратился президент Аслан Бжания. "Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы. <...> Был проведен Совет безопасности. <...> В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку", — сообщил он. И призвал людей не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие.
Нескольких оппозиционеров задержали после стычки с одним из депутатов парламента. Потасовка возникла из-за законопроекта об инвестиционном соглашении с Россией.
"Были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз. Сотрудники правоохранительных органов Министерства внутренних дел действовали в рамках закона", — заверил генпрокурор Адгур Агрба.
© Кадр видео из соцсетейМомент задержания в Сухуме
© Кадр видео из соцсетей
Момент задержания в Сухуме
Сторонники задержанных собрались у здания Службы государственной безопасности. Пытались протаранить ворота комплекса. По словам главы СГБ Дмитрия Кучуберия, имели место "случаи физического воздействия на сотрудников".
Спустя какое-то время часть протестующих переместилась на площадь Свободы, а другие группы блокировали мосты в столицу Абхазии: два с западной стороны и один — с восточной.
Из-за этого жители и гости республики столкнулись с трудностями. В провластных телеграм-каналах публиковались видео, где люди, в том числе инвалиды на костылях, пешком переходят через мост, а машины скорой помощи не могут проехать. В свою очередь, оппозиционные медиа выкладывали ролики, демонстрирующие, как для скорой организуют коридоры.
Среди тех, кто пешком пересек Гумистинский мост, оказался депутат парламента, ветеран войны 1992-1993 годов и герой Абхазии Галуст Трапизонян. Протестующие требовали от него выступить против ратификации инвестиционного соглашения.
Автомобили в районе заблокированного моста в Эшере
"Отпустить наших соратников, которых сегодня варварским способом задержали. <…> Так не задерживают граждан, которые участвовали в какой-то перепалке, — так задерживают особо опасных преступников", — заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.
И добавил, что оппозиция намерена добиваться не только освобождения людей, но и отказа от инвестиционного соглашения с Россией.
"Это соглашение, которое хотят ратифицировать, даст олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии. Оно будет остановлено", — подчеркнул оппозиционер.
Вскоре Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая "ввиду отсутствия события".
Оппозиция разблокировала мосты.
"Угроза монополизации"
Хотя напряженность, вероятнее всего, ослабеет, конфликт продолжится.
Соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии, подписали в конце октября министры экономического развития Максим Решетников и Кристина Озган.
"Этот договор дискриминирует и абхазских предпринимателей, и российские компании, которые уже инвестируют в Абхазию. Он создает преференции для тех, кто будет вкладывать сюда деньги на новых условиях, — поделился мнением в разговоре с РИА Новости один из критиков документа, научный сотрудник Института экономики и права академии наук Республики Абхазия Ахра Аристава. — Наш рынок очень небольшой и чувствительный к крупным инвесторам, а это соглашение искусственно обеспечивает им более выгодные условия".
В частности, по его словам, речь идет о таких льготах, как освобождение на восемь лет от уплаты налога на имущество организаций и прибыль, возврат 50 процентов НДС инвестору, возмещение ущерба за счет государства.
"Мы попросту можем столкнуться с ситуацией, когда в бюджете не будет столько денег, чтобы вернуть эти налоговые льготы, если придется их выплачивать одномоментно. В таком случае есть шанс оказаться государством-банкротом", — отметил Аристава.
Он пояснил, что в Абхазии уже есть около 500 предприятий, где россияне в рамках долевого участия вложили меньше двух миллиардов рублей — именно с этой суммы в соответствии с условиями соглашения можно претендовать на налоговые послабления.
"У нас нет нормального антимонопольного законодательства, нет закона о защите конкуренции, и на этом фоне приток крупного капитала несет в себе серьезные риски", — заключил экономист.
При этом он настаивает, что попытки обвинить оппозицию в антироссийских взглядах не имеют ничего общего с реальностью.
"В Абхазии не может быть такого: на выборах Владимир Путин набрал тут 94% голосов (подавляющее большинство граждан Абхазии имеет также и российский паспорт). Эти обвинения просто смешны. Речь идет о более справедливых отношениях", — подчеркивает Аристава.
По его словам, оппозиция настаивает на том, чтобы ратификацию отложили до весны — до выборов президента Абхазии.
"Эти несколько месяцев глобально ничего не изменят. Если нынешняя власть получит необходимый кредит доверия — пусть принимают, — указал он. — Если бы на повестке стоял вопрос строительства военного завода, то, конечно, туризм мог бы подождать".
В случае победы на выборах оппозиция пересмотрит положения договора.
Обеспечить приток инвестиций
У сторонников ратификации иная точка зрения: соглашение позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность Абхазии.
"Инвестиции у нас могут быть только из Российской Федерации. Все остальное — вранье. Никто из стран коллективного Запада к нам инвестиций не принесет, — заявлял в своем недавнем интервью президент страны Аслан Бжания. — Инвестор может прийти в страну только в одном случае: когда в этой стране для него создаются гарантии, условия безопасности и ведения бизнеса хотя бы на каком-то этапе — на несколько лет — выгоднее, чем в стране, которую он представляет".
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание Народного собрания Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Народного собрания Республики Абхазия
Вице-премьер и министр экономики Кристина Озган напомнила: за четыре года инвестиции в республику выросли более чем в 2,5 раза и превысили 11 миллиардов рублей.
"Важно, что нам удается демонстрировать качественно новый подход: мы снижаем уровень государственных инвестиций и повышаем уровень частных. Этому будет способствовать межправительственное соглашение, поскольку речь идет об очень крупных инвестициях. Такие проекты принципиально изменят общую картину занятости в республике", — приводит ее слова Sputnik Абхазия.
На расширенном заседании Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии, где обсуждали соглашение, она прояснила некоторые спорные моменты. В частности, порог в два миллиарда рублей — это защитный механизм для абхазского бизнеса.
© SputnikОбстановка на Гумистинском мосту на выезде из Сухума
© Sputnik
Обстановка на Гумистинском мосту на выезде из Сухума
"У нас была позиция даже повысить этот порог, чтобы создать определенный фильтр, который ограничил бы количество проектов. И в таком виде они бы не создавали особых конкурентных условий для местного бизнеса", — уточнила Озган.
Также, по ее словам, три поправки, предложенные депутатами, учли в итоговом варианте документа.
Вопрос о ратификации планируют рассмотреть в пятницу.
А что Россия?
В Абхазии опасаются, что отказ от договора чреват осложнениями отношений с Москвой. Так, в сентябре власти сообщили о том, что российская сторона приостановила соцвыплаты учителям, врачам и сотрудникам силовых структур республики.
Помимо этого, осенью и зимой придется закупать у Москвы электроэнергию по коммерческой цене, предупредил глава МИД Абхазии Сергей Шамба.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил все это так: "Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают".
Поддержка Москвы крайне важна для Сухума. Суммарная финансовая помощь с момента признания независимости республики в 2008-м превысила 110 миллиардов рублей. И с этим вынуждена считаться любая политическая сила в Абхазии.
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30 октября, 16:47