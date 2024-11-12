https://ria.ru/20241112/zelenskiy-1983225334.html

Для Зеленского наступает самое опасное время, считает Рогов

Для Зеленского наступает самое опасное время, считает Рогов - РИА Новости, 12.11.2024

Для Зеленского наступает самое опасное время, считает Рогов

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США для Владимира Зеленского наступает "самое опасное время" в его политической карьере, считает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:30

2024-11-12T09:30

2024-11-12T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США для Владимира Зеленского наступает "самое опасное время" в его политической карьере, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что в окружении Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами из-за ожидания ревизии со стороны Трампа. "Для Зеленского наступает самое опасное время в его политической карьере. Зеленский слишком много знает и замешан во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника, чтобы использовать это в политической войне со своими главными оппонентами - демократами", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Трамп, получив доказательства того, что через режим Зеленского похищалась американская помощь для Украины, сможет "поквитаться" с Байденом и его окружением, инициировав в отношении них возбуждение уголовных дел и судебные разбирательства. "Зеленский становится опасен для демократов, так как был втянут в их коррупционные схемы, поэтому и опасается за свою жизнь. Зеленский поэтому и присягнул Трампу уже в первые часы после выборов, чтобы затем выторговать для себя гарантии безопасности и удержания у власти", - сказал Рогов. Ранее Зеленский, поспешивший до официальных результатов поздравить Трампа с победой на выборах, заявил, что поговорил с ним по телефону и поздравил с "исторической убедительной победой". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир рогов, nbc, выборы президента сша — 2024