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Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 12.11.2024
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07:07 12.11.2024 (обновлено: 14:29 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/zelenskiy-1983212827.html
Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик
Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 12.11.2024
Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик
Активизация усилий США и увязание Европы в своих проблемах показывает, что конфликт на Украине близится к завершению, а Владимиру Зеленскому можно уже начинать... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:07
2024-11-12T14:29
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АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Активизация усилий США и увязание Европы в своих проблемах показывает, что конфликт на Украине близится к завершению, а Владимиру Зеленскому можно уже начинать искать убежище для себя, считает турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Трамп вступает в должность в январе 2025 года, поэтому не стоит ожидать шагов по Украине в уходящем году. Но, принимая во внимание увязание тяжеловесов в Европе, а именно, Германии, Италии и Франции в своих проблемах, можно сказать, что украинская война близится к завершению, Зеленский уже может начинать искать страну для себя", — заявил аналитик РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис ранее признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. При этом политик добавил, что в настоящее время не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой. По его мнению, поддержки Киева со стороны стран Запада сейчас недостаточно, чтобы обсуждать прекращение огня. Президент РФ Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить. Пресс-секретарь президента РФ ранее уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, В мире
Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик

Аналитик Эрчин: Зеленскому уже можно начинать искать себе убежище

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Активизация усилий США и увязание Европы в своих проблемах показывает, что конфликт на Украине близится к завершению, а Владимиру Зеленскому можно уже начинать искать убежище для себя, считает турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 05:35
"Трамп вступает в должность в январе 2025 года, поэтому не стоит ожидать шагов по Украине в уходящем году. Но, принимая во внимание увязание тяжеловесов в Европе, а именно, Германии, Италии и Франции в своих проблемах, можно сказать, что украинская война близится к завершению, Зеленский уже может начинать искать страну для себя", — заявил аналитик РИА Новости.
Президент Эстонии Алар Карис ранее признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины. При этом политик добавил, что в настоящее время не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой. По его мнению, поддержки Киева со стороны стран Запада сейчас недостаточно, чтобы обсуждать прекращение огня.
Президент РФ Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
Пресс-секретарь президента РФ ранее уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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11 ноября, 20:26
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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