https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html

"Разобрать": стало известно, как Запад подставил Украину

"Разобрать": стало известно, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 12.11.2024

"Разобрать": стало известно, как Запад подставил Украину

Из-за отсутствия помощи со стороны западных союзников Украина вынуждена разбирать собственные электростанции на запчасти, чтобы получить необходимые ресурсы для РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T04:47

2024-11-12T04:47

2024-11-12T04:47

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Из-за отсутствия помощи со стороны западных союзников Украина вынуждена разбирать собственные электростанции на запчасти, чтобы получить необходимые ресурсы для ремонта повреждённой энергетической инфраструктуры, сообщает Wall Street Journal."С приближением морозов Украина нашла решение проблемы в пределах собственных границ: разобрать на запчасти собственные электростанции в рамках масштабной реорганизации, имеющей целью отремонтировать то, что возможно, и сделать это как можно быстрее", — говорится в материале.Издание отмечает, что даже те партнеры, которые были готовы предоставить необходимые материалы, не смогли этого сделать из-за сложных бюрократических процессов, которые не позволили предоставить запрашиваемое оборудование вовремя.В связи со сложившейся ситуацией, продолжает издание, было принято решение начать снимать уцелевшие запчасти с Кураховской ТЭС."За счет демонтированных в Курахово деталей удалось отремонтировать другие электростанции в разных частях Украины. <…>. На Кураховской ТЭС не осталось ничего, кроме котлов и других слишком громоздких и тяжелых для транспортировки элементов оборудования", — указывается в статье.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241112/finansirovanie-1983205203.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983184901.html

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в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины