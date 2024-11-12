"Разобрать": стало известно, как Запад подставил Украину
WSJ: Украина вынуждена разбирать на запчасти собственные электростанции
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Из-за отсутствия помощи со стороны западных союзников Украина вынуждена разбирать собственные электростанции на запчасти, чтобы получить необходимые ресурсы для ремонта повреждённой энергетической инфраструктуры, сообщает Wall Street Journal.
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"С приближением морозов Украина нашла решение проблемы в пределах собственных границ: разобрать на запчасти собственные электростанции в рамках масштабной реорганизации, имеющей целью отремонтировать то, что возможно, и сделать это как можно быстрее", — говорится в материале.
Издание отмечает, что даже те партнеры, которые были готовы предоставить необходимые материалы, не смогли этого сделать из-за сложных бюрократических процессов, которые не позволили предоставить запрашиваемое оборудование вовремя.
В связи со сложившейся ситуацией, продолжает издание, было принято решение начать снимать уцелевшие запчасти с Кураховской ТЭС.
"За счет демонтированных в Курахово деталей удалось отремонтировать другие электростанции в разных частях Украины. <…>. На Кураховской ТЭС не осталось ничего, кроме котлов и других слишком громоздких и тяжелых для транспортировки элементов оборудования", — указывается в статье.
"За счет демонтированных в Курахово деталей удалось отремонтировать другие электростанции в разных частях Украины. <…>. На Кураховской ТЭС не осталось ничего, кроме котлов и других слишком громоздких и тяжелых для транспортировки элементов оборудования", — указывается в статье.
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