В Замбии выразили заинтересованность в инвестициях из России
В Замбии выразили интерес к иностранным инвестициям, в том числе из России
Замбия. Архивное фото. Архивное фото
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СИРИУС, 12 ноя - РИА Новости. Замбия заинтересована в прямых иностранных инвестициях в различные отрасли, в том числе из России, заявил РИА Новости постоянный секретарь Замбиипо особым поручениям Патрик Мвалула Мучелека.
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"Замбия - развивающаяся страна. Мы очень заинтересованы в продвижении или привлечении прямых иностранных инвестиций. Наша страна открыта для инвестиций из России и других стран, особенно в энергетический сектор. Замбия также горнодобывающая страна. Мы добываем полезные ископаемые, особенно медь, поэтому нам нужны инвестиции в сфере энергетики… Мы ищем оптимальное сочетание энергоресурсов, инвестиции не только в гидроэнергетику, но также и другие источники энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра и биоэнергетику. Но нам нужны и инвестиции в горнодобывающий сектор, в сектор туризма", - сказал Мучелека агентству "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.
Он отметил, что эти инвестиции должны быть во благо и приносить пользу гражданам как самой Замбии, так и той страны, от которой идут инвестиции, а также помогать создавать дополнительные рабочие места и возможности.
Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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