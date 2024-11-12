https://ria.ru/20241112/zambiya-1983214263.html

В Замбии выразили заинтересованность в инвестициях из России

В Замбии выразили заинтересованность в инвестициях из России - РИА Новости, 12.11.2024

В Замбии выразили заинтересованность в инвестициях из России

Замбия заинтересована в прямых иностранных инвестициях в различные отрасли, в том числе из России, заявил РИА Новости постоянный секретарь Замбиипо особым... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:53

2024-11-12T07:53

2024-11-12T07:53

замбия

россия

сочи

экономика

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СИРИУС, 12 ноя - РИА Новости. Замбия заинтересована в прямых иностранных инвестициях в различные отрасли, в том числе из России, заявил РИА Новости постоянный секретарь Замбиипо особым поручениям Патрик Мвалула Мучелека. "Замбия - развивающаяся страна. Мы очень заинтересованы в продвижении или привлечении прямых иностранных инвестиций. Наша страна открыта для инвестиций из России и других стран, особенно в энергетический сектор. Замбия также горнодобывающая страна. Мы добываем полезные ископаемые, особенно медь, поэтому нам нужны инвестиции в сфере энергетики… Мы ищем оптимальное сочетание энергоресурсов, инвестиции не только в гидроэнергетику, но также и другие источники энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра и биоэнергетику. Но нам нужны и инвестиции в горнодобывающий сектор, в сектор туризма", - сказал Мучелека агентству "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он отметил, что эти инвестиции должны быть во благо и приносить пользу гражданам как самой Замбии, так и той страны, от которой идут инвестиции, а также помогать создавать дополнительные рабочие места и возможности. Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20240926/zambija-1974939815.html

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замбия, россия, сочи, экономика