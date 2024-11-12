https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983233776.html

Япония отреагировала на слова Путина о санкциях

Япония отреагировала на слова Путина о санкциях - РИА Новости, 12.11.2024

Япония отреагировала на слова Путина о санкциях

Высказывание российского президента Владимира Путина по отношениям с Японией звучит "немного в позитивном ключе", но пока ситуация на Украине не изменится,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:11

2024-11-12T10:11

2024-11-12T17:33

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ТОКИО, 12 ноя — РИА Новости. Высказывание российского президента Владимира Путина по отношениям с Японией звучит "немного в позитивном ключе", но пока ситуация на Украине не изменится, Япония вместе со странами G7 продолжит жесткие санкции против РФ, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.Президент РФ ранее на заседании клуба "Валдай" заявил о том, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору. "Мне известно из СМИ о высказывании президента Путина на заседании клуба "Валдай". Насколько можно судить по этим сообщениям СМИ, есть ощущение, что это высказывание немного в позитивном ключе", — заявил Ивая. Напомнив про ситуацию на Украине, он добавил, что "если в этом высказывании имелось в виду, что это из-за нашей страны российско-японские отношения не развиваются хорошо, то это не соответствует (реальности)"."Поэтому наша страна для того, чтобы как можно скорее осуществить справедливый и продолжительный мир на Украине, продолжит вместе со странами G7 и мировым сообществом оказывать мощную помощь Украине. Пока эта нынешняя ситуация не изменится, мы вынуждены будем предпринимать против России жесткие санкции", — сказал министр. При этом он отметил, что в российско-японских отношениях "есть и другие сложные проблемы", в связи с чем признал необходимость установления взаимопонимания с Россией, так как она — сосед Японии. "Поэтому мы продолжим, как и в целом в нашей внешней политике, исходить из того, что является нашими национальными интересами", — сказал министр. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

https://ria.ru/20241107/putin-1982531202.html

https://ria.ru/20241111/politolog-1982989316.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, украина, владимир путин, такэси ивая, g7, в мире