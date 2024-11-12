https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983216598.html

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина - РИА Новости, 12.11.2024

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина

В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином, сказал на... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:23

2024-11-12T08:23

2024-11-12T08:23

в мире

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китай

бразилия

сигэру исиба

си цзиньпин

есимаса хаяси

большая двадцатка

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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "В условиях, когда в отношениях Японии и Китая есть много различных возможностей и вместе с тем много задач и сложных проблем, важен диалог на высоком уровне, включая уровень глав государств, и поиск взаимопонимания… Поэтому сейчас идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Исибы в связи с его визитом в Перу и Бразилию для участия в АТЭС и G20 и с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином", - сказал генеральный секретарь правительства. Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в середине ноября, скорее всего, в Бразилии на полях АТЭС. Премьер-министр Японии Исиба с 14 по 21 ноября посетит Перу и Бразилию для участия в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии.

https://ria.ru/20240911/yaponiya-1972122553.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, бразилия, сигэру исиба, си цзиньпин, есимаса хаяси, большая двадцатка