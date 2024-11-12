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Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина - РИА Новости, 12.11.2024
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08:23 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983216598.html
Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина
Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина - РИА Новости, 12.11.2024
Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина
В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином, сказал на... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:23
2024-11-12T08:23
в мире
япония
китай
бразилия
сигэру исиба
си цзиньпин
есимаса хаяси
большая двадцатка
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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "В условиях, когда в отношениях Японии и Китая есть много различных возможностей и вместе с тем много задач и сложных проблем, важен диалог на высоком уровне, включая уровень глав государств, и поиск взаимопонимания… Поэтому сейчас идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Исибы в связи с его визитом в Перу и Бразилию для участия в АТЭС и G20 и с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином", - сказал генеральный секретарь правительства. Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в середине ноября, скорее всего, в Бразилии на полях АТЭС. Премьер-министр Японии Исиба с 14 по 21 ноября посетит Перу и Бразилию для участия в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии.
https://ria.ru/20240911/yaponiya-1972122553.html
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в мире, япония, китай, бразилия, сигэру исиба, си цзиньпин, есимаса хаяси, большая двадцатка
В мире, Япония, Китай, Бразилия, Сигэру Исиба, Си Цзиньпин, Есимаса Хаяси, Большая двадцатка
Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина

Япония готовит встречу премьера Исибы и Си Цзиньпина на полях АТЭС или G20

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Города мира. Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. В настоящее время идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Японии Сигэру Исибы с председателем Китая Си Цзиньпином, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"В условиях, когда в отношениях Японии и Китая есть много различных возможностей и вместе с тем много задач и сложных проблем, важен диалог на высоком уровне, включая уровень глав государств, и поиск взаимопонимания… Поэтому сейчас идут согласования с тем, чтобы провести встречу премьер-министра Исибы в связи с его визитом в Перу и Бразилию для участия в АТЭС и G20 и с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином", - сказал генеральный секретарь правительства.
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Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в середине ноября, скорее всего, в Бразилии на полях АТЭС.
Премьер-министр Японии Исиба с 14 по 21 ноября посетит Перу и Бразилию для участия в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии.
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В миреЯпонияКитайБразилияСигэру ИсибаСи ЦзиньпинЕсимаса ХаясиБольшая двадцатка
 
 
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