Рейтинг@Mail.ru
Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
10:30 12.11.2024 (обновлено: 10:53 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983237062.html
Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников
Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников - РИА Новости, 12.11.2024
Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников
Рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:30
2024-11-12T10:53
республика саха (якутия)
якутск
дальний восток
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983241302_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_19f3346954f7862f481d2a2f626c33c8.jpg
ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее власти сообщали о том, что третий форум "Цифровой Алмаз", проходящий с 12 по 13 ноября в Якутске, соберет свыше 2 тысяч участников из 70 регионов России и других стран. На открытии форума космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев вернул в Якутию куклу Кындыкан, летавшую в космос. В единственном креативном кластере "Квартал труда" в Якутске состоялось торжественное открытие мероприятий цифрового форума. "В этом году на форуме зарегистрировано рекордное количество участников – более 2600. Свыше 300 (участников - ред.) прилетело к нам из других регионов страны. Люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях. И в этом обмене мнений и в последующем применении этих знаний на практике – секрет цифрового развития. В нашей республике активно развивается креативная индустрия. У нас есть успехи в анимации, кино, других творческих направлениях. Реализуется проект "Синергия Арктики", который соединит весь северо-восток страны. Работает "Квартал труда", где был президент страны (Владимир Путин - ред.)", - приводятся в сообщении слова главы региона Айсена Николаева. Глава государства, по словам Николаева, высоко оценил вклад Якутии в достижение целей специальной военной операции (СВО). Глава региона отметил, что свой вклад в победу вносят не только воины-якутяне, но и технологические компании, производящие продукцию для нужд Вооруженных сил России. Главным партнером форума выступило ПАО "Сбербанк России". "Вместе с республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций. За прошедший год мы вместе открыли Школу 21, провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью (региона - ред.). Сегодня для нас особенный день – День рождения Сбербанка. И мы рады быть здесь вместе с вами, чтобы обсудить, как сделать цифровую трансформацию Якутии и всей страны еще более эффективной и принести еще больше пользы жителям", – сказал управляющий директор, начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Иван Федюк. "Цифровой Алмаз" — это масштабный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития России. На форуме вырабатываются важные экспертные решения, заключаются деловые соглашения о сотрудничестве, которые имеют значение для развития регионов страны и укрепления экономики Якутии, а также влияют на индустрию IT. Якутия – лидер по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке. Республика входит в ТОП-10 российских регионов по этому показателю. Здесь сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", IT-парк, Венчурная компания "Якутия", ВУЗы и институты развития.
https://ria.ru/20241111/jakutsk-1983177357.html
https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982446177.html
https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983228531.html
якутск
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983241302_0:0:1425:1068_1920x0_80_0_0_930f25a181d7aa6ae83ece3e7c24a629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, дальний восток, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев

Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников

© Фото : Пресс-служба главы и правительства РС(Я) Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников
Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее власти сообщали о том, что третий форум "Цифровой Алмаз", проходящий с 12 по 13 ноября в Якутске, соберет свыше 2 тысяч участников из 70 регионов России и других стран. На открытии форума космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев вернул в Якутию куклу Кындыкан, летавшую в космос. В единственном креативном кластере "Квартал труда" в Якутске состоялось торжественное открытие мероприятий цифрового форума.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз"
11 ноября, 19:14
"В этом году на форуме зарегистрировано рекордное количество участников – более 2600. Свыше 300 (участников - ред.) прилетело к нам из других регионов страны. Люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях. И в этом обмене мнений и в последующем применении этих знаний на практике – секрет цифрового развития. В нашей республике активно развивается креативная индустрия. У нас есть успехи в анимации, кино, других творческих направлениях. Реализуется проект "Синергия Арктики", который соединит весь северо-восток страны. Работает "Квартал труда", где был президент страны (Владимир Путин - ред.)", - приводятся в сообщении слова главы региона Айсена Николаева.
Глава государства, по словам Николаева, высоко оценил вклад Якутии в достижение целей специальной военной операции (СВО). Глава региона отметил, что свой вклад в победу вносят не только воины-якутяне, но и технологические компании, производящие продукцию для нужд Вооруженных сил России.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев передает школьные автобусы представителям образовательных учреждений - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов
7 ноября, 15:52
Главным партнером форума выступило ПАО "Сбербанк России".
"Вместе с республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций. За прошедший год мы вместе открыли Школу 21, провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью (региона - ред.). Сегодня для нас особенный день – День рождения Сбербанка. И мы рады быть здесь вместе с вами, чтобы обсудить, как сделать цифровую трансформацию Якутии и всей страны еще более эффективной и принести еще больше пользы жителям", – сказал управляющий директор, начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Иван Федюк.
"Цифровой Алмаз" — это масштабный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития России. На форуме вырабатываются важные экспертные решения, заключаются деловые соглашения о сотрудничестве, которые имеют значение для развития регионов страны и укрепления экономики Якутии, а также влияют на индустрию IT.
Якутия – лидер по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке. Республика входит в ТОП-10 российских регионов по этому показателю. Здесь сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", IT-парк, Венчурная компания "Якутия", ВУЗы и институты развития.
Волоконно-оптическую линию связи запустили в отдаленных селах Якутии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Волоконно-оптическую линию связи запустили в отдаленных селах Якутии
Вчера, 09:47
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскДальний ВостокАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала