Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников
© Фото : Пресс-служба главы и правительства РС(Я) Третий цифровой форум в Якутии собрал рекордное число участников
© Фото : Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее власти сообщали о том, что третий форум "Цифровой Алмаз", проходящий с 12 по 13 ноября в Якутске, соберет свыше 2 тысяч участников из 70 регионов России и других стран. На открытии форума космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев вернул в Якутию куклу Кындыкан, летавшую в космос. В единственном креативном кластере "Квартал труда" в Якутске состоялось торжественное открытие мероприятий цифрового форума.
В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз"
11 ноября, 19:14
"В этом году на форуме зарегистрировано рекордное количество участников – более 2600. Свыше 300 (участников - ред.) прилетело к нам из других регионов страны. Люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях. И в этом обмене мнений и в последующем применении этих знаний на практике – секрет цифрового развития. В нашей республике активно развивается креативная индустрия. У нас есть успехи в анимации, кино, других творческих направлениях. Реализуется проект "Синергия Арктики", который соединит весь северо-восток страны. Работает "Квартал труда", где был президент страны (Владимир Путин - ред.)", - приводятся в сообщении слова главы региона Айсена Николаева.
Глава государства, по словам Николаева, высоко оценил вклад Якутии в достижение целей специальной военной операции (СВО). Глава региона отметил, что свой вклад в победу вносят не только воины-якутяне, но и технологические компании, производящие продукцию для нужд Вооруженных сил России.
Главным партнером форума выступило ПАО "Сбербанк России".
"Вместе с республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций. За прошедший год мы вместе открыли Школу 21, провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью (региона - ред.). Сегодня для нас особенный день – День рождения Сбербанка. И мы рады быть здесь вместе с вами, чтобы обсудить, как сделать цифровую трансформацию Якутии и всей страны еще более эффективной и принести еще больше пользы жителям", – сказал управляющий директор, начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Иван Федюк.
"Цифровой Алмаз" — это масштабный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития России. На форуме вырабатываются важные экспертные решения, заключаются деловые соглашения о сотрудничестве, которые имеют значение для развития регионов страны и укрепления экономики Якутии, а также влияют на индустрию IT.
Якутия – лидер по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке. Республика входит в ТОП-10 российских регионов по этому показателю. Здесь сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", IT-парк, Венчурная компания "Якутия", ВУЗы и институты развития.