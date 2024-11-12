https://ria.ru/20241112/yakutiya-1983228531.html

Волоконно-оптическую линию связи запустили в отдаленных селах Якутии

Волоконно-оптическую линию связи запустили в отдаленных селах Якутии - РИА Новости, 12.11.2024

Волоконно-оптическую линию связи запустили в отдаленных селах Якутии

Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) запустили на полях третьего цифрового форума в отдаленных селах Олекминского района Якутии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:47

2024-11-12T09:47

2024-11-12T10:50

республика саха (якутия)

олекминский район

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) запустили на полях третьего цифрового форума в отдаленных селах Олекминского района Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "На lll Федеральном форуме "Цифровой Алмаз" Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественной церемонии запуска волоконно-оптической линии связи в Олекминском районе. Высокоскоростной интернет пришел в труднодоступные села Бясь-Кюель и Тяня, в которых проживает более 700 человек", - говорится в сообщении. Николаев отметил социальную ориентированность компании "Нордголд", которая реализовала проект, а также поблагодарил предприятие "АкртикТелеком", проложившую связь. Реализация проекта состоялась благодаря социально ориентированному сотрудничеству Якутии с золотодобывающей компанией "Нордголд", предприятия которой расположены в Олекминском районе. Ровно год назад, в ноябре 2023 года, на полях второго Федерального форума "Цифровой Алмаз", "Нордголд" и Фонд развития инноваций республики подписали соглашение о реализации проекта. Оператором выступила республиканская компания "АрктикТелеком". Компания проложила более 170 километров оптоволокна. По информации региональных властей, создание ВОЛС стартовало в начале 2024 года. "В селах построены внутренние оптические сети, к которым уже подключены более 95 % домохозяйств, а также все социально-значимые объекты населенных пунктов. Общая пропускная способность канала связи составляет до 1 гигабит в секунду. Жителям стал доступен высокоскоростной интернет, который открывает новые возможности для образования, применения технологий телемедицины и развития бизнеса", - добавляется в сообщении. Ранее пресс-служба главы и правительства республики сообщала, что третий форум "Цифровой Алмаз" 12-13 ноября соберет в Якутске свыше 2 тысяч участников из России и других стран.

https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982446177.html

https://ria.ru/20241111/jakutsk-1983177357.html

олекминский район

якутск

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олекминский район, якутск, айсен николаев