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Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома" - РИА Новости, 12.11.2024
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02:01 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/vzyatka-1983205402.html
Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"
Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома" - РИА Новости, 12.11.2024
Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"
Следствие окончательно установило сумму взятки, в получении которой обвиняется топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров, - 33 миллиона рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:01
2024-11-12T02:01
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следствие окончательно установило сумму взятки, в получении которой обвиняется топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров, - 33 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию."Сумма взятки корректировалась в процессе расследования, после проведенной экономической экспертизы в окончательной редакции обвинения по делу она составляет 33 миллиона рублей с копейками", - сказал собеседник агентства.Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.СК возбудил уголовное дело в конце марта. Сахарову предъявлено обвинение в получении взятки от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Он находится в СИЗО, последний раз суд продлевал ему меру пресечения до конца апреля. Кососадзе же находится под подпиской о невыезде.Сахаров вину не признал, но в ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от гендиректора компании за консультирование указанной организации при реализации контрактов.
https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"

Следствие установило сумму взятки по делу топ-менеджера "Росатома" Сахарова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следствие окончательно установило сумму взятки, в получении которой обвиняется топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров, - 33 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
«
"Сумма взятки корректировалась в процессе расследования, после проведенной экономической экспертизы в окончательной редакции обвинения по делу она составляет 33 миллиона рублей с копейками", - сказал собеседник агентства.
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Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.
СК возбудил уголовное дело в конце марта. Сахарову предъявлено обвинение в получении взятки от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Он находится в СИЗО, последний раз суд продлевал ему меру пресечения до конца апреля. Кососадзе же находится под подпиской о невыезде.
Сахаров вину не признал, но в ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от гендиректора компании за консультирование указанной организации при реализации контрактов.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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