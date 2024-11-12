https://ria.ru/20241112/vzyatka-1983205402.html

Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"

Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома" - РИА Новости, 12.11.2024

Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"

Следствие окончательно установило сумму взятки, в получении которой обвиняется топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров, - 33 миллиона рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T02:01

2024-11-12T02:01

2024-11-12T02:01

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следствие окончательно установило сумму взятки, в получении которой обвиняется топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров, - 33 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию."Сумма взятки корректировалась в процессе расследования, после проведенной экономической экспертизы в окончательной редакции обвинения по делу она составляет 33 миллиона рублей с копейками", - сказал собеседник агентства.Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.СК возбудил уголовное дело в конце марта. Сахарову предъявлено обвинение в получении взятки от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Он находится в СИЗО, последний раз суд продлевал ему меру пресечения до конца апреля. Кососадзе же находится под подпиской о невыезде.Сахаров вину не признал, но в ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от гендиректора компании за консультирование указанной организации при реализации контрактов.

https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия, следственный комитет россии (ск рф)