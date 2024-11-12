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В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/vzryvy-1983404601.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2024
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:08
2024-11-12T22:08
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 21.59 мск звучит почти час в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982581116.html
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киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Украина
В Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор на телебашне в Запорожской области
Российский триколор на телебашне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтакте
Российский триколор на телебашне в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона.
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале..
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 21.59 мск звучит почти час в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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