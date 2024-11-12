https://ria.ru/20241112/vzryvy-1983404601.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2024

В Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:08

2024-11-12T22:08

2024-11-12T22:08

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

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запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 21.59 мск звучит почти час в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982581116.html

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