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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы вновь раздались во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:39
2024-11-12T19:39
2024-11-12T19:39
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник это же СМИ сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Херсон, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы