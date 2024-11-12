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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:25
2024-11-12T20:25
2024-11-12T20:25
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20:16 мск воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. "В Сумах слышно взрыв", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное Сумы": в городе прогремел взрыв