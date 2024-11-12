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В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ

В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024

В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ

Темпы потерь украинцами своих территорий в ближайшее время будут нарастать, заявил Tok FM польский аналитик Конрад Музыка. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:25

2024-11-12T16:25

2024-11-12T16:25

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Темпы потерь украинцами своих территорий в ближайшее время будут нарастать, заявил Tok FM польский аналитик Конрад Музыка."Украина сейчас переживает критический момент. К сожалению, многие механизмы не функционируют. Мы предполагаем, что темпы российских территориальных приобретений в течение следующих нескольких недель, если не месяцев, будут нарастать, в этом нет сомнений", — предупредил эксперт.По словам Музыки, зимой у украинцев также возрастут потери из-за приближающейся зимы, поскольку отсутствие листвы на деревьях оставит солдат ВСУ без возможности скрываться от российских сил."Это тоже проблема, которая будет очень остро ощущаться в Донбассе. А учитывая, что и одна, и другая стороны используют очень большое количество беспилотников, это грозит украинцам в зимний период даже большими потерями, чем в летний сезон", — подчеркнул аналитик.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, донбасс, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, польша