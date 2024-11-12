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В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
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16:25 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/vsu-1983332216.html
В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ
В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ
Темпы потерь украинцами своих территорий в ближайшее время будут нарастать, заявил Tok FM польский аналитик Конрад Музыка. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:25
2024-11-12T16:25
в мире
донбасс
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
польша
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Темпы потерь украинцами своих территорий в ближайшее время будут нарастать, заявил Tok FM польский аналитик Конрад Музыка."Украина сейчас переживает критический момент. К сожалению, многие механизмы не функционируют. Мы предполагаем, что темпы российских территориальных приобретений в течение следующих нескольких недель, если не месяцев, будут нарастать, в этом нет сомнений", — предупредил эксперт.По словам Музыки, зимой у украинцев также возрастут потери из-за приближающейся зимы, поскольку отсутствие листвы на деревьях оставит солдат ВСУ без возможности скрываться от российских сил."Это тоже проблема, которая будет очень остро ощущаться в Донбассе. А учитывая, что и одна, и другая стороны используют очень большое количество беспилотников, это грозит украинцам в зимний период даже большими потерями, чем в летний сезон", — подчеркнул аналитик.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, донбасс, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, польша
В мире, Донбасс, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Польша
В Польше забили тревогу из-за положения ВСУ

Tok FM: темпы потерь украинских территорий в ближайшее время будут нарастать

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Темпы потерь украинцами своих территорий в ближайшее время будут нарастать, заявил Tok FM польский аналитик Конрад Музыка.
«
"Украина сейчас переживает критический момент. К сожалению, многие механизмы не функционируют. Мы предполагаем, что темпы российских территориальных приобретений в течение следующих нескольких недель, если не месяцев, будут нарастать, в этом нет сомнений", — предупредил эксперт.
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По словам Музыки, зимой у украинцев также возрастут потери из-за приближающейся зимы, поскольку отсутствие листвы на деревьях оставит солдат ВСУ без возможности скрываться от российских сил.
«
"Это тоже проблема, которая будет очень остро ощущаться в Донбассе. А учитывая, что и одна, и другая стороны используют очень большое количество беспилотников, это грозит украинцам в зимний период даже большими потерями, чем в летний сезон", — подчеркнул аналитик.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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