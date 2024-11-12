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ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 12.11.2024 (обновлено: 13:43 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/vsu-1983279337.html
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 12.11.2024
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые машины... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:38
2024-11-12T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31700 военнослужащих, 200 танков, 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортеров, 1113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31700 военнослужащих, 200 танков, 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортеров, 1113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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