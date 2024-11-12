https://ria.ru/20241112/volonterstvo-1983305707.html

Центр подготовки волонтёров 80-летия Победы открылся в Красноярске

Центр подготовки волонтёров 80-летия Победы открылся в Красноярске - РИА Новости, 12.11.2024

Центр подготовки волонтёров 80-летия Победы открылся в Красноярске

Региональный центр подготовки волонтёров 80-летия Победы открылся в Красноярске, в церемонии принял участие губернатор края Михаил Котюков, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:18

2024-11-12T15:18

2024-11-12T15:18

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волонтеры победы

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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Региональный центр подготовки волонтёров 80-летия Победы открылся в Красноярске, в церемонии принял участие губернатор края Михаил Котюков, сообщает пресс-служба управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "В красноярском Доме офицеров начал работу региональный центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия принял участие губернатор края Михаил Котюков. В мае будущего года исполнится 80 лет со дня Победы над фашисткой Германией. В преддверии юбилея в субъектах РФ открываются центры подготовки добровольцев, которые будут сопровождать мероприятия по сохранению исторической памяти во всех регионах России и зарубежных странах", – говорится в сообщении. Уточняется, что в Красноярском крае движение "Волонтёры Победы" насчитывает почти 14 тысяч участников, в основном это активные студенты и школьники. В течение всего года добровольцы будут помогать в организации и проведении патриотических акций и образовательных мероприятий, приуроченных к памятным датам. "Наша историческая память – это один из важнейших камней в фундаменте суверенного существования. Легко сломать того, у кого нет прошлого. Тот, кто знает свою историю, кто помнит, какой ценой достигалась Победа в великой войне, никогда не позволит никому посягать на наше самостоятельное право самим определять судьбу своей страны и те направления развития, которые мы для себя изберём", – цитирует пресс-служба Михаила Котюкова. Глава региона отметил, что в каждой семье есть свои герои. В каждом населённом пункте были те, кто ушли на фронт, кто добивался этой Победы. "Наша общая задача – хранить эту память, беречь это историческое наследие и передавать его из поколения в поколение. Пока мы едины, мы непобедимы!" – заключил губернатор. В Доме офицеров, который уже несколько лет является центром патриотического воспитания в регионе, губернатор осмотрел тематические площадки, связанные с сохранением исторической памяти и помощью бойцам СВО. Волонтёры предложили губернатору сыграть в настольную игру с историческим элементом "Код доступа: Сталинград", а красноярские поисковики показали образцы оружия, экипировки и личные вещи советских солдат, обнаруженные ими на полях сражений Великой Отечественной войны. Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" – оператор Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. Волонтёры работают при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества и партнерских организаций, действующих на территории России и зарубежных стран. Присоединиться к добровольцам можно на сайте волонтёрыпобеды.рф.

https://ria.ru/20241112/proekt-1983283559.html

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россия, красноярск, красноярский край, михаил котюков, волонтеры победы