https://ria.ru/20241112/verkhnevolzhe-1983279479.html

В Верхневолжье представили отчет об исполнении регбюджета за 9 месяцев

В Верхневолжье представили отчет об исполнении регбюджета за 9 месяцев - РИА Новости, 12.11.2024

В Верхневолжье представили отчет об исполнении регбюджета за 9 месяцев

Отчет об исполнении регионального бюджета за девять месяцев 2024 года рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:38

2024-11-12T13:38

2024-11-12T13:38

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

тверская область

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Отчет об исполнении регионального бюджета за девять месяцев 2024 года рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент России Владимир Путин приоритетами государственной бюджетной политики обозначил развитие экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и других населенных пунктов, повышение качества жизни граждан. В Тверской области по ряду отраслей есть системные задачи, которые необходимо решать быстро и динамично в нынешних изменяющихся условиях. Одна из них – капитальное строительство. Это и ценовая политика, и комплектование кадрового персонала", - цитирует пресс-служба Руденю. В текущем году продолжена многолетняя тенденция роста доходной части областного бюджета, что позволяет решать задачи, поставленные главой государства. Обеспечено существенное увеличение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем на 4 миллиарда рублей. В целом за три квартала годовые плановые показатели выполнены на 73%, что свидетельствует о ритмичной работе региональной финансово-бюджетной системы. При плане по доходам на 2024 год в 117,8 миллиарда рублей исполнено 86 миллиардов рублей. За девять месяцев 78,3 миллиарда рублей из областного бюджета направлено на строительство и развитие учреждений здравоохранения и образования, спортивных и культурных объектов, туристской инфраструктуры, ремонт мостов и дорог, газификацию области и другие мероприятия. Среди реализованных областных проектов – модернизация девяти школ, укрепление материально-технической базы 295 учреждений образования, поставка 56 школам оборудования для центров дополнительного образования "Точка роста". Отремонтировано более 160 километров дорог регионального значения. Закуплено медицинское оборудование для больниц и поликлиник, специализированного транспорта. Благоустроены 52 общественные территории, 26 парковых зон. Завершены работы по четырем объектам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Продолжена социальная поддержка жителей по различным направлениям: выплаты педагогам к новому учебному году, предоставление подарочных наборов и другие меры для семей с детьми. В сфере экономики обеспечено льготное финансирование малого и среднего предпринимательства по специальным программам, агропромышленного комплекса Верхневолжья. По итогам рассмотрения вопроса поставлена задача обеспечить полное исполнение расходов, связанных с реализацией национальных проектов, а также целевых поступлений из федерального бюджета, исполнение обязательств в части реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

https://ria.ru/20241111/natsproekt-1983151107.html

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россия, игорь руденя, владимир путин, тверская область