Рейтинг@Mail.ru
Американские ученые улучшили вакцину от свинки - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/vaktsina-1983205066.html
Американские ученые улучшили вакцину от свинки
Американские ученые улучшили вакцину от свинки - РИА Новости, 12.11.2024
Американские ученые улучшили вакцину от свинки
Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T01:44
2024-11-12T01:44
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). "Для получения... вакцины мы использовали основанную на структуре схему для создания... гликопротеина, а также гибридного иммуногена", - говорится в исследовании. Ученые пишут, что живая ослабленная вакцина против паротита, которая повсеместно используется сейчас, была разработана 55 лет назад. При этом в мире, начиная с 2006 года, наблюдается рост случаев заболеваемости паротитом в тех странах, в которых большая часть населения проходит вакцинацию, например в США. Причины этого неясны. Однако, как заявляют авторы исследования, современные технологии позволяют создать более совершенную и эффективную вакцину, что они и постарались сделать. Вакцина была протестирована на лабораторных мышах. Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.
https://ria.ru/20241016/murashko-1978387683.html
https://ria.ru/20241011/murashko-1977565654.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
США
Американские ученые улучшили вакцину от свинки

PNAS: американские ученые создали улучшенную вакцину от свинки

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину
Медицинский сотрудник готовит вакцину - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Медицинский сотрудник готовит вакцину. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
"Для получения... вакцины мы использовали основанную на структуре схему для создания... гликопротеина, а также гибридного иммуногена", - говорится в исследовании.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа
16 октября, 18:20
Ученые пишут, что живая ослабленная вакцина против паротита, которая повсеместно используется сейчас, была разработана 55 лет назад. При этом в мире, начиная с 2006 года, наблюдается рост случаев заболеваемости паротитом в тех странах, в которых большая часть населения проходит вакцинацию, например в США. Причины этого неясны.
Однако, как заявляют авторы исследования, современные технологии позволяют создать более совершенную и эффективную вакцину, что они и постарались сделать.
Вакцина была протестирована на лабораторных мышах.
Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи министров здравоохранения стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
11 октября, 12:24
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала