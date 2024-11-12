https://ria.ru/20241112/vaktsina-1983205066.html
Американские ученые улучшили вакцину от свинки
Американские ученые улучшили вакцину от свинки - РИА Новости, 12.11.2024
Американские ученые улучшили вакцину от свинки
Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T01:44
2024-11-12T01:44
2024-11-12T01:44
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). "Для получения... вакцины мы использовали основанную на структуре схему для создания... гликопротеина, а также гибридного иммуногена", - говорится в исследовании. Ученые пишут, что живая ослабленная вакцина против паротита, которая повсеместно используется сейчас, была разработана 55 лет назад. При этом в мире, начиная с 2006 года, наблюдается рост случаев заболеваемости паротитом в тех странах, в которых большая часть населения проходит вакцинацию, например в США. Причины этого неясны. Однако, как заявляют авторы исследования, современные технологии позволяют создать более совершенную и эффективную вакцину, что они и постарались сделать. Вакцина была протестирована на лабораторных мышах. Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.
https://ria.ru/20241016/murashko-1978387683.html
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сша
Американские ученые улучшили вакцину от свинки
PNAS: американские ученые создали улучшенную вакцину от свинки
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
"Для получения... вакцины мы использовали основанную на структуре схему для создания... гликопротеина, а также гибридного иммуногена", - говорится в исследовании.
Ученые пишут, что живая ослабленная вакцина против паротита, которая повсеместно используется сейчас, была разработана 55 лет назад. При этом в мире, начиная с 2006 года, наблюдается рост случаев заболеваемости паротитом в тех странах, в которых большая часть населения проходит вакцинацию, например в США
. Причины этого неясны.
Однако, как заявляют авторы исследования, современные технологии позволяют создать более совершенную и эффективную вакцину, что они и постарались сделать.
Вакцина была протестирована на лабораторных мышах.
Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.