Американские ученые улучшили вакцину от свинки

Американские ученые улучшили вакцину от свинки

2024-11-12T01:44

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американские ученые создали усовершенствованную вакцину от свинки, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). "Для получения... вакцины мы использовали основанную на структуре схему для создания... гликопротеина, а также гибридного иммуногена", - говорится в исследовании. Ученые пишут, что живая ослабленная вакцина против паротита, которая повсеместно используется сейчас, была разработана 55 лет назад. При этом в мире, начиная с 2006 года, наблюдается рост случаев заболеваемости паротитом в тех странах, в которых большая часть населения проходит вакцинацию, например в США. Причины этого неясны. Однако, как заявляют авторы исследования, современные технологии позволяют создать более совершенную и эффективную вакцину, что они и постарались сделать. Вакцина была протестирована на лабораторных мышах. Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.

