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ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола - РИА Новости, 12.11.2024
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13:59 12.11.2024 (обновлено: 14:00 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/usynovlenie-1983283718.html
ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола
ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола - РИА Новости, 12.11.2024
ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:59
2024-11-12T14:00
австрия
эстония
германия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". Как отметил ранее Володин, политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавил, что принятием данного законопроекта Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html
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австрия, эстония, германия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Австрия, Эстония, Германия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

ГД приняла закон о запрете усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле.
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Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
Как отметил ранее Володин, политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет.
Он добавил, что принятием данного законопроекта Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей.
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АвстрияЭстонияГерманияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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