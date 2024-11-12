https://ria.ru/20241112/usynovlenie-1983283718.html

ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола - РИА Новости, 12.11.2024

ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:59

2024-11-12T13:59

2024-11-12T14:00

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германия

вячеслав володин

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общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". Как отметил ранее Володин, политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми государствах — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет. Он добавил, что принятием данного законопроекта Госдума ограждает детей от потенциальных опасностей.

https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html

https://ria.ru/20231018/usynovlenie-1903676431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австрия, эстония, германия, вячеслав володин, госдума рф, общество