https://ria.ru/20241112/upakovka-1983204344.html
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок - РИА Новости, 12.11.2024
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок
Российские производители все чаще сокращают размер упаковок и количество товара, маскируя тем самым подорожание, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:17
2024-11-12T02:17
2024-11-12T02:17
экономика
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские производители все чаще сокращают размер упаковок и количество товара, маскируя тем самым подорожание, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Этот прием, называемый шринкфляцией, давно используется во многих странах. В Россию он пришел во время кризиса 2008-2010 годов. Именно тогда привычные потребителю упаковки 1 и 0,5 килограмма стали сжиматься на незаметные 50-100 граммов. Например, 0,9 литра вместо одного литра."Это нельзя назвать обманом, ведь измененный вес или литраж указан на упаковке товара", — констатирует эксперт.В наши дни история повторяется: к примеру, в полукилограммовые пачки фарша или вареников кладут по 450 грамм. Но чаще это используется в продукции, количество которой трудно проверить, например, салфетки, туалетная бумага и т.п. Модель позволяет производителям управлять прибыльностью весьма эффективно, ведь на практике потребители редко замечают сжимание упаковок, заключила Казанцева.
https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, инфляция
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Инфляция
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок
Доцент Казанцева: производители сокращают размер упаковок, маскируя рост цен