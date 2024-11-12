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Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок - РИА Новости, 12.11.2024
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02:17 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/upakovka-1983204344.html
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок - РИА Новости, 12.11.2024
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок
Российские производители все чаще сокращают размер упаковок и количество товара, маскируя тем самым подорожание, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:17
2024-11-12T02:17
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские производители все чаще сокращают размер упаковок и количество товара, маскируя тем самым подорожание, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Этот прием, называемый шринкфляцией, давно используется во многих странах. В Россию он пришел во время кризиса 2008-2010 годов. Именно тогда привычные потребителю упаковки 1 и 0,5 килограмма стали сжиматься на незаметные 50-100 граммов. Например, 0,9 литра вместо одного литра.&quot;Это нельзя назвать обманом, ведь измененный вес или литраж указан на упаковке товара&quot;, — констатирует эксперт.В наши дни история повторяется: к примеру, в полукилограммовые пачки фарша или вареников кладут по 450 грамм. Но чаще это используется в продукции, количество которой трудно проверить, например, салфетки, туалетная бумага и т.п. Модель позволяет производителям управлять прибыльностью весьма эффективно, ведь на практике потребители редко замечают сжимание упаковок, заключила Казанцева.
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, инфляция
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Инфляция
Эксперт рассказала, как производители хитрят с размером упаковок

Доцент Казанцева: производители сокращают размер упаковок, маскируя рост цен

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские производители все чаще сокращают размер упаковок и количество товара, маскируя тем самым подорожание, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
Этот прием, называемый шринкфляцией, давно используется во многих странах. В Россию он пришел во время кризиса 2008-2010 годов. Именно тогда привычные потребителю упаковки 1 и 0,5 килограмма стали сжиматься на незаметные 50-100 граммов. Например, 0,9 литра вместо одного литра.
«

"Это нельзя назвать обманом, ведь измененный вес или литраж указан на упаковке товара", — констатирует эксперт.

В наши дни история повторяется: к примеру, в полукилограммовые пачки фарша или вареников кладут по 450 грамм. Но чаще это используется в продукции, количество которой трудно проверить, например, салфетки, туалетная бумага и т.п. Модель позволяет производителям управлять прибыльностью весьма эффективно, ведь на практике потребители редко замечают сжимание упаковок, заключила Казанцева.
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ЭкономикаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаИнфляция
 
 
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