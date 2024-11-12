https://ria.ru/20241112/ukraina-1983365448.html

СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине

СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине

Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:53

2024-11-12T17:53

2024-11-12T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

миг-29

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument."Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется", - говорится в тексте.Отмечается, что отношения Украины с Польшей, одним из своих самых громких союзников, уже ухудшились несмотря на обратные заверения, когда Киев обвинил Варшаву в шантаже и недостаточной помощи. Более того, среди польского населения возрастают антиукраинские настроения из-за обилия беженцев и "неблагодарности" украинского правительства, подчеркивается в статье.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. При этом руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другое государство.

https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html

https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, миг-29