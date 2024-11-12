https://ria.ru/20241112/ukraina-1983365448.html
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине
Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:53
2024-11-12T17:53
2024-11-12T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument."Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется", - говорится в тексте.Отмечается, что отношения Украины с Польшей, одним из своих самых громких союзников, уже ухудшились несмотря на обратные заверения, когда Киев обвинил Варшаву в шантаже и недостаточной помощи. Более того, среди польского населения возрастают антиукраинские настроения из-за обилия беженцев и "неблагодарности" украинского правительства, подчеркивается в статье.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. При этом руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другое государство.
https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html
https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, МиГ-29
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине
ČA: вскоре Запад почувствует враждебность Украины по отношению к себе