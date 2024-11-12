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СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983365448.html
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине
Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:53
2024-11-12T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
миг-29
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument."Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется", - говорится в тексте.Отмечается, что отношения Украины с Польшей, одним из своих самых громких союзников, уже ухудшились несмотря на обратные заверения, когда Киев обвинил Варшаву в шантаже и недостаточной помощи. Более того, среди польского населения возрастают антиукраинские настроения из-за обилия беженцев и "неблагодарности" украинского правительства, подчеркивается в статье.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. При этом руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другое государство.
https://ria.ru/20241112/zapchasti-1983209027.html
https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html
украина
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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, МиГ-29
СМИ сообщили Западу плохие новости об Украине

ČA: вскоре Запад почувствует враждебность Украины по отношению к себе

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина направит свою враждебность на Запад, когда осознает свое невыгодное положение, пишет чешское издание Časopis argument.
"Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется", - говорится в тексте.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"Разобрать": стало известно, как Запад подставил Украину
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Отмечается, что отношения Украины с Польшей, одним из своих самых громких союзников, уже ухудшились несмотря на обратные заверения, когда Киев обвинил Варшаву в шантаже и недостаточной помощи. Более того, среди польского населения возрастают антиукраинские настроения из-за обилия беженцев и "неблагодарности" украинского правительства, подчеркивается в статье.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. При этом руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другое государство.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВаршаваВладимир ЗеленскийМиГ-29
 
 
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