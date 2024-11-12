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Украина потеряла семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки - РИА Новости, 12.11.2024
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17:06 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983349184.html
Украина потеряла семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки
Украина потеряла семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки - РИА Новости, 12.11.2024
Украина потеряла семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки
Бюджет Украины потерял около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) с начала года при закупке госорганами колючей проволоки у коммерческих... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:06
2024-11-12T17:06
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бюджет Украины потерял около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) с начала года при закупке госорганами колючей проволоки у коммерческих предприятий, а не напрямую у производителя, сообщило Бюро экономической безопасности страны. "По данным аналитиков Бюро экономической безопасности, более 60% барьерных рубежей типа "Егоза" (тип колючей проволоки – ред.), которые изготавливают в учреждениях исполнения наказаний государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Из-за этого с начала года бюджет уже потерял около 300 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале БЭБ. По информации ведомства, коммерческие предприятия при перепродаже такой продукции госорганам устанавливают наценку до 45%. "Чтобы устранить предпосылки потерь бюджета Бюро направило в адрес министерства юстиции рекомендацию провести мониторинг объемов реализации барьерных рубежей типа "Егоза" и малозаметных препятствий коммерческим предприятиям. Также специалисты БЭБ предложили рассмотреть вопрос об установлении приоритетности выполнения заказов государственных органов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973344067.html
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Украина потеряла семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки

БЭБ: Киев потерял около семи миллионов долларов при закупке колючей проволоки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Колючая проволока. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бюджет Украины потерял около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) с начала года при закупке госорганами колючей проволоки у коммерческих предприятий, а не напрямую у производителя, сообщило Бюро экономической безопасности страны.
"По данным аналитиков Бюро экономической безопасности, более 60% барьерных рубежей типа "Егоза" (тип колючей проволоки – ред.), которые изготавливают в учреждениях исполнения наказаний государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Из-за этого с начала года бюджет уже потерял около 300 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале БЭБ.
По информации ведомства, коммерческие предприятия при перепродаже такой продукции госорганам устанавливают наценку до 45%.
"Чтобы устранить предпосылки потерь бюджета Бюро направило в адрес министерства юстиции рекомендацию провести мониторинг объемов реализации барьерных рубежей типа "Егоза" и малозаметных препятствий коммерческим предприятиям. Также специалисты БЭБ предложили рассмотреть вопрос об установлении приоритетности выполнения заказов государственных органов", - добавили в ведомстве.
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