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Сакс высказался о тех, кто думает, что Киеву не придется уступать земли - РИА Новости, 12.11.2024
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15:46 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983316200.html
Сакс высказался о тех, кто думает, что Киеву не придется уступать земли
Сакс высказался о тех, кто думает, что Киеву не придется уступать земли - РИА Новости, 12.11.2024
Сакс высказался о тех, кто думает, что Киеву не придется уступать земли
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что те, кто думает, что Киеву не придется отказываться в пользу РФ от занятых российской армией территорий Украины,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:46
2024-11-12T15:46
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что те, кто думает, что Киеву не придется отказываться в пользу РФ от занятых российской армией территорий Украины, "бредят". На своей странице в социальной сети X Сакс опубликовал подготовленный изданием New York Times диаграмму, демонстрирующую, что ВСУ все быстрее уступают территории армии РФ. "И тем не менее те, кто подначивает конфликт на Украине, все еще делают вид, что сделка не будет включать территориальных уступок... Они бредят", - написал Сакс в своей публикации. Позднее он добавил, что, чем дольше тянется конфликт, тем больше территорий потеряет Украина. По мнению Сакса, Украине следует пойти на сделку о завершении конфликта сейчас, однако это будет означать "конец аферы" для многих. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сакс высказался о тех, кто думает, что Киеву не придется уступать земли

Миллиардер Сакс: те, кто думает, что Киеву не придется уступать земли РФ, бредят

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что те, кто думает, что Киеву не придется отказываться в пользу РФ от занятых российской армией территорий Украины, "бредят".
На своей странице в социальной сети X Сакс опубликовал подготовленный изданием New York Times диаграмму, демонстрирующую, что ВСУ все быстрее уступают территории армии РФ.
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"И тем не менее те, кто подначивает конфликт на Украине, все еще делают вид, что сделка не будет включать территориальных уступок... Они бредят", - написал Сакс в своей публикации.
Позднее он добавил, что, чем дольше тянется конфликт, тем больше территорий потеряет Украина. По мнению Сакса, Украине следует пойти на сделку о завершении конфликта сейчас, однако это будет означать "конец аферы" для многих.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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