https://ria.ru/20241112/ukraina-1983243210.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:59
2024-11-12T10:59
2024-11-12T10:59
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. "В Сумах был слышен звук взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html
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в мире, украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв