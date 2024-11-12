https://ria.ru/20241112/ukraina-1983243210.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:59

2024-11-12T10:59

2024-11-12T10:59

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. "В Сумах был слышен звук взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html

https://ria.ru/20241112/genshtab-1983227280.html

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в мире, украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф