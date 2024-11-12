https://ria.ru/20241112/ukraina-1983239015.html

Поставка дальнобойных ракет Украине лишь продлит агонию, заявил Медведев

Поставка дальнобойных ракет Украине лишь продлит агонию, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2024

Поставка дальнобойных ракет Украине лишь продлит агонию, заявил Медведев

Поставка дальнобойных ракет Украине не изменит ход СВО, это лишь способ продлить агонию киевского режима, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:41

2024-11-12T10:41

2024-11-12T10:41

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставка дальнобойных ракет Украине не изменит ход СВО, это лишь способ продлить агонию киевского режима, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания. В очередной раз он заявил о готовности выдвижения России ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он намерен снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима", - написал в своем Telegram-канале Медведев.

https://ria.ru/20241112/medvedev-1983238922.html

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в мире, россия, украина, германия, дмитрий медведев, фридрих мерц, владимир путин, хдс/хсс