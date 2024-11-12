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Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983223395.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс
Взрыв прогремел во вторник вблизи города Черкассы в центральной части Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:18
2024-11-12T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник вблизи города Черкассы в центральной части Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога. "Вблизи Черкасс слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html
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в мире, черкассы, украина, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс

"Общественное": вблизи Черкасс прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник вблизи города Черкассы в центральной части Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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"Вблизи Черкасс слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркассыУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы РФ
 
 
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