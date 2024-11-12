https://ria.ru/20241112/ukraina-1983223395.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс
Взрыв прогремел во вторник вблизи города Черкассы в центральной части Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:18
2024-11-12T09:18
2024-11-12T09:18
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник вблизи города Черкассы в центральной части Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога. "Вблизи Черкасс слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, черкассы, украина, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве вблизи Черкасс
"Общественное": вблизи Черкасс прогремел взрыв