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В Хельсинки высказались о "финляндизации" Украины - РИА Новости, 12.11.2024
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09:06 12.11.2024 (обновлено: 12:05 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983221586.html
В Хельсинки высказались о "финляндизации" Украины
В Хельсинки высказались о "финляндизации" Украины - РИА Новости, 12.11.2024
В Хельсинки высказались о "финляндизации" Украины
"Финляндизация" Украины не поспособствует окончанию конфликта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен агентству Reuters. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:06
2024-11-12T12:05
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости."Финляндизация" Украины не поспособствует окончанию конфликта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен агентству Reuters."Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу", — сказала политик.По мнению Валтонен, принуждение Киева к принятию условий против его воли приведет к краху международной системы."Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США, если на то пошло, начнут вести переговоры в обход Украины", — резюмировала министр.Накануне Responsible Statecraft писал, что канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал идею "финляндизации" Украины."Финляндизация" — подчинение политического курса страны решениям более крупного соседнего государства при номинальном сохранении суверенитета. Термин возник во второй половине XX века для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html
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в мире, украина, хельсинки, финляндия, марк рютте, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Хельсинки, Финляндия, Марк Рютте, Олаф Шольц, НАТО
В Хельсинки высказались о "финляндизации" Украины

Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против "финляндизации" Украины

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости."Финляндизация" Украины не поспособствует окончанию конфликта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен агентству Reuters.
«
"Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу", — сказала политик.
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По мнению Валтонен, принуждение Киева к принятию условий против его воли приведет к краху международной системы.
«
"Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США, если на то пошло, начнут вести переговоры в обход Украины", — резюмировала министр.
Накануне Responsible Statecraft писал, что канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал идею "финляндизации" Украины.
"Финляндизация" — подчинение политического курса страны решениям более крупного соседнего государства при номинальном сохранении суверенитета. Термин возник во второй половине XX века для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны.
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В миреУкраинаХельсинкиФинляндияМарк РюттеОлаф ШольцНАТО
 
 
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