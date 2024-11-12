https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html
Пленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине
Пленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине - РИА Новости, 12.11.2024
Пленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине
Бронь от мобилизации на Украине стоит около 700 долларов в месяц, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T04:49
2024-11-12T04:49
2024-11-12T04:49
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Бронь от мобилизации на Украине стоит около 700 долларов в месяц, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко. "За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц, (чтобы - ред.) ты ходил на работу, ты официально работаешь, чтобы тебя не забрали, ты мог свободно передвигаться по городу, 30 или 32 тысячи (гривен, около 700 долларов - ред.) месяц должен за тебя начальник платить", - сказал собеседник агентства. Военнопленный отметил, что с ним в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) находился человек, работающий в госструктуре, который приехал продлить еще на неделю действующую бронь - он так же был мобилизован и отправлен в учебный центр в одной группе с Ревенко. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html
https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982151863.html
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украина, в мире
Пленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине
Пленный Ревенко: бронь от мобилизации на Украине стоит около 700$ в месяц
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Бронь от мобилизации на Украине стоит около 700 долларов в месяц, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко.
"За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц, (чтобы - ред.) ты ходил на работу, ты официально работаешь, чтобы тебя не забрали, ты мог свободно передвигаться по городу, 30 или 32 тысячи (гривен, около 700 долларов - ред.) месяц должен за тебя начальник платить", - сказал собеседник агентства.
Военнопленный отметил, что с ним в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) находился человек, работающий в госструктуре, который приехал продлить еще на неделю действующую бронь - он так же был мобилизован и отправлен в учебный центр в одной группе с Ревенко.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.