https://ria.ru/20241112/ukraina-1983204196.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2024

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T01:06

2024-11-12T01:06

2024-11-12T01:06

специальная военная операция на украине

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Киевской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/telegraf-1968424976.html

россия

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2024

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россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины