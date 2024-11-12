https://ria.ru/20241112/ugroza-1983334607.html

Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО

Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО - РИА Новости, 12.11.2024

Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО

Лиз Трасс в бытность премьер-министром Великобритании (сентябрь-октябрь 2022 года) проводила "кризисные" совещания из-за якобы угрозы применения Россией... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:36

2024-11-12T16:36

2024-11-12T16:46

россия

украина

великобритания

лиз трасс

бен уоллес

мария захарова

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e2a245f2f59ee876b8c9d6e16d713710.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лиз Трасс в бытность премьер-министром Великобритании (сентябрь-октябрь 2022 года) проводила "кризисные" совещания из-за якобы угрозы применения Россией ядерного оружия в рамках СВО, пишет газета Sun со ссылкой на биографию политика. "Госпожа Трасс проводила "множество часов, изучая погодные данные спутников и направления ветров" из страха, что "неподходящие погодные условия" могли привести к "прямому воздействию (ядерных - ред.) осадков на Британию", - цитирует издание обновленную биографию экс-премьера. Кроме того, издание приводит информацию из книги американского журналиста Боба Вудворда "Война", автор которой утверждает, что США, основываясь на данных разведки от осени 2022 года, считали на 50% вероятным применение Россией тактического ядерного оружия. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес для обсуждения этой кризисной ситуации 18 октября вылетел в Вашингтон, пишет газета. В марте 2024 года CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщал, что американские чиновники в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было. Летом 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов, согласно которой возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20241029/daniya-1980613232.html

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

https://ria.ru/20241029/pentagon-1980800644.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, великобритания, лиз трасс, бен уоллес, мария захарова, нато, в мире