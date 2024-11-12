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Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО - РИА Новости, 12.11.2024
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16:36 12.11.2024 (обновлено: 16:46 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/ugroza-1983334607.html
Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО
Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО - РИА Новости, 12.11.2024
Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО
Лиз Трасс в бытность премьер-министром Великобритании (сентябрь-октябрь 2022 года) проводила "кризисные" совещания из-за якобы угрозы применения Россией... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:36
2024-11-12T16:46
россия
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великобритания
лиз трасс
бен уоллес
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лиз Трасс в бытность премьер-министром Великобритании (сентябрь-октябрь 2022 года) проводила "кризисные" совещания из-за якобы угрозы применения Россией ядерного оружия в рамках СВО, пишет газета Sun со ссылкой на биографию политика. "Госпожа Трасс проводила "множество часов, изучая погодные данные спутников и направления ветров" из страха, что "неподходящие погодные условия" могли привести к "прямому воздействию (ядерных - ред.) осадков на Британию", - цитирует издание обновленную биографию экс-премьера. Кроме того, издание приводит информацию из книги американского журналиста Боба Вудворда "Война", автор которой утверждает, что США, основываясь на данных разведки от осени 2022 года, считали на 50% вероятным применение Россией тактического ядерного оружия. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес для обсуждения этой кризисной ситуации 18 октября вылетел в Вашингтон, пишет газета. В марте 2024 года CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщал, что американские чиновники в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было. Летом 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов, согласно которой возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20241029/daniya-1980613232.html
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россия, украина, великобритания, лиз трасс, бен уоллес, мария захарова, нато, в мире
Россия, Украина, Великобритания, Лиз Трасс, Бен Уоллес, Мария Захарова, НАТО, В мире
Sun рассказала о кризисных совещаниях в Британии по российскому ЯО

Sun: в Британии провели совещания из-за угрозы применения Россией ЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лиз Трасс в бытность премьер-министром Великобритании (сентябрь-октябрь 2022 года) проводила "кризисные" совещания из-за якобы угрозы применения Россией ядерного оружия в рамках СВО, пишет газета Sun со ссылкой на биографию политика.
"Госпожа Трасс проводила "множество часов, изучая погодные данные спутников и направления ветров" из страха, что "неподходящие погодные условия" могли привести к "прямому воздействию (ядерных - ред.) осадков на Британию", - цитирует издание обновленную биографию экс-премьера.
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Кроме того, издание приводит информацию из книги американского журналиста Боба Вудворда "Война", автор которой утверждает, что США, основываясь на данных разведки от осени 2022 года, считали на 50% вероятным применение Россией тактического ядерного оружия. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес для обсуждения этой кризисной ситуации 18 октября вылетел в Вашингтон, пишет газета.
В марте 2024 года CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщал, что американские чиновники в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
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Летом 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов, согласно которой возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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